112: в Каменске-Уральском 42-летний мужчина заперся в подъезде с пистолетом

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в подъезде дома с пистолетом заперся 42-летний мужчина, который угрожает убить себя, пишут в соцсетях. Ранее сообщалось, что в подъезде закрылся 82-летний пенсионер.
«42-летний мужчина сидит в подъезде дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском с предметом, похожим на пистолет и угрожает застрелиться, если жена не пустит его домой», — пишет telegram-канал «112». Полиция ведет с ним переговоры, мужчина отказывается выходить из подъезда.
Также, по данным канала, на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание». Он избивал супругу. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали предоставить комментарий после проверки.
Вечером 21 сентября в Каменске-Уральском полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29. Там, по данным местных telegram-каналов, пожилой мужчина с ружьем угрожает убить себя.
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