112: в Каменске-Уральском 42-летний мужчина заперся в подъезде с пистолетом

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Мужчина добивается того, чтобы жена впустила его в квартиру (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в подъезде дома с пистолетом заперся 42-летний мужчина, который угрожает убить себя, пишут в соцсетях. Ранее сообщалось, что в подъезде закрылся 82-летний пенсионер.

«42-летний мужчина сидит в подъезде дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском с предметом, похожим на пистолет и угрожает застрелиться, если жена не пустит его домой», — пишет telegram-канал «112». Полиция ведет с ним переговоры, мужчина отказывается выходить из подъезда.

Также, по данным канала, на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание». Он избивал супругу. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали предоставить комментарий после проверки.

Вечером 21 сентября в Каменске-Уральском полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29. Там, по данным местных telegram-каналов, пожилой мужчина с ружьем угрожает убить себя.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в подъезде дома с пистолетом заперся 42-летний мужчина, который угрожает убить себя, пишут в соцсетях. Ранее сообщалось, что в подъезде закрылся 82-летний пенсионер. «42-летний мужчина сидит в подъезде дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском с предметом, похожим на пистолет и угрожает застрелиться, если жена не пустит его домой», — пишет telegram-канал «112». Полиция ведет с ним переговоры, мужчина отказывается выходить из подъезда. Также, по данным канала, на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание». Он избивал супругу. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали предоставить комментарий после проверки. Вечером 21 сентября в Каменске-Уральском полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29. Там, по данным местных telegram-каналов, пожилой мужчина с ружьем угрожает убить себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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