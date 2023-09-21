112: в Каменске-Уральском 42-летний мужчина заперся в подъезде с пистолетом

21 сентября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Мужчина добивается того, чтобы жена впустила его в квартиру (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) в подъезде дома с пистолетом заперся 42-летний мужчина, который угрожает убить себя, пишут в соцсетях. Ранее сообщалось, что в подъезде закрылся 82-летний пенсионер. «42-летний мужчина сидит в подъезде дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском с предметом, похожим на пистолет и угрожает застрелиться, если жена не пустит его домой», — пишет telegram-канал «112». Полиция ведет с ним переговоры, мужчина отказывается выходить из подъезда. Также, по данным канала, на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание». Он избивал супругу. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали предоставить комментарий после проверки. Вечером 21 сентября в Каменске-Уральском полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29. Там, по данным местных telegram-каналов, пожилой мужчина с ружьем угрожает убить себя.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в подъезде дома с пистолетом заперся 42-летний мужчина, который угрожает убить себя, пишут в соцсетях. Ранее сообщалось, что в подъезде закрылся 82-летний пенсионер. «42-летний мужчина сидит в подъезде дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском с предметом, похожим на пистолет и угрожает застрелиться, если жена не пустит его домой», — пишет telegram-канал «112». Полиция ведет с ним переговоры, мужчина отказывается выходить из подъезда. Также, по данным канала, на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание». Он избивал супругу. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали предоставить комментарий после проверки. Вечером 21 сентября в Каменске-Уральском полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29. Там, по данным местных telegram-каналов, пожилой мужчина с ружьем угрожает убить себя.