Пермяки, заработавшие 12 млн на игорных домах, заплатят штраф в 100-500 тысяч

Пермяки, заработавшие 12 млн на игорном доме, заплатят штраф в 100-500 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, казино
Суд также обязал преступников вернуть полученный доход Фото:

В Перми суд вынес приговор пяти местным жителям, которые незаконно организовали игорные дома. Участники группировки получили доход в размере 12,4 млн рублей и были приговорены к штрафам в размере от 100 до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«В указанный период в результате совместной преступной деятельности виновные извлекли доход от незаконных организации и проведения азартных игр на общую сумму более 12,4 миллиона рублей, распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению. Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 до 500 тысяч рублей», — говорится на сайте. Также осужденные обязаны возместить незаконно полученный доход.

Следователи установили, что два участника ОПГ с тремя девушками организовали подпольные казино с игровыми автоматами в двух районах Перми еще летом 2022 года. Накрыть организаторов у силовиков получилось только в апреле 2023 года. Членов группировки признали виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

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В Перми суд вынес приговор пяти местным жителям, которые незаконно организовали игорные дома. Участники группировки получили доход в размере 12,4 млн рублей и были приговорены к штрафам в размере от 100 до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В указанный период в результате совместной преступной деятельности виновные извлекли доход от незаконных организации и проведения азартных игр на общую сумму более 12,4 миллиона рублей, распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению. Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 до 500 тысяч рублей», — говорится на сайте. Также осужденные обязаны возместить незаконно полученный доход. Следователи установили, что два участника ОПГ с тремя девушками организовали подпольные казино с игровыми автоматами в двух районах Перми еще летом 2022 года. Накрыть организаторов у силовиков получилось только в апреле 2023 года. Членов группировки признали виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
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