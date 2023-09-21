Задержанного ФСБ в Челябинской области террориста отправили в колонию

Поджигателя отправили в колонию строгого режима на 13 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Одного из поджигателей военного комиссариата в Омске, задержанного на территории Челябинской области силами сотрудников регионального УФСБ, действующих в связке с коллегами из Омской области и пограничниками, отправили в колонию. Согласно базе данных апелляционного военного суда, приговор, согласно которому мужчина проведет за решеткой 13 лет, вступил в силу

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на приговор Ансагана М, признанного виновным по пп „а,в“ ч.2 ст. 205 („Террористический акт“). Cудебный акт оставлен без изменений», — говорится в базе суда.

По версии следствия, поджигателей военного комиссариата Омской области по Центральному и Советскому округам Омска было двое. В мае 2022 года они пришли к зданию и забросали его зажигательными смесями. Желая избежать наказания, они попытались покинуть пределы страны. Однако силовики вычислили и задержали одного из них. На допросе мужчина признался, что действовал из корыстных побуждений. За поджог ему обещали заплатить около 1,2 млн рублей.

Согласно приговору Первого восточного окружного военного суда от 4 мая 2023 года, мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, которое он безуспешно попытался оспорить. Второго поджигателя до сих пор продолжают искать. Он объявлен в федеральный розыск.