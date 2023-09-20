В Сургуте члены ЛДПР вышли с пикетами против роста цен на топливо. Фото

21 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Югорские либерал-демократы отреагировали на подорожание бензина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте члены ЛДПР вышли с одиночными пикетами против роста цен на бензин. Фото опубликованы на сайте окружного отделения партии. «Актив Сургутского местного отделения ЛДПР провел одиночные пикеты против увеличения стоимости бензина. ЛДПР выступает за сдерживание цен на топливо», — указано в публикации. В отделении заявили, что знают виновников роста цен. По мнению лидера фракции югорских либерал-демократов в думе ХМАО Виктора Сысуна, он связан с выпадающими доходами нефтяных компаний и нефтепереработчиков. «Они пытаются компенсировать свои потери, а платить приходится простым людям, нам с вами. Потому что увеличение цены на бензин влечет за собой удорожание продуктов питания и других товаров и услуг. Так быть не должно! На государственном уровне необходимо принимать действенные меры. И пикетами актив ЛДПР в Сургуте и других городах Югры заявляет протест», — прокомментировал Сысун. Политик заявил, что объехал на машине полстраны, и, по его мнению, в ХМАО одни из самых высоких цен на топливо. Ранее URA.RU писало, что власти РФ предприняли экстренные меры для стабилизации цен на бензин и дизтопливо. Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун вышел на Югорский тракт с одиночным пикетом против повышения цен на топливо Фото: отделение ЛДПР в ХМАО, https://hub.ldpr.ru/media/images/f0913b8758e429ed3334c9b202f631c86d7b9616246807c2d9e68679c333b868.jpg

В Сургуте члены ЛДПР вышли с одиночными пикетами против роста цен на бензин. Фото опубликованы на сайте окружного отделения партии. «Актив Сургутского местного отделения ЛДПР провел одиночные пикеты против увеличения стоимости бензина. ЛДПР выступает за сдерживание цен на топливо», — указано в публикации. В отделении заявили, что знают виновников роста цен. По мнению лидера фракции югорских либерал-демократов в думе ХМАО Виктора Сысуна, он связан с выпадающими доходами нефтяных компаний и нефтепереработчиков. «Они пытаются компенсировать свои потери, а платить приходится простым людям, нам с вами. Потому что увеличение цены на бензин влечет за собой удорожание продуктов питания и других товаров и услуг. Так быть не должно! На государственном уровне необходимо принимать действенные меры. И пикетами актив ЛДПР в Сургуте и других городах Югры заявляет протест», — прокомментировал Сысун. Политик заявил, что объехал на машине полстраны, и, по его мнению, в ХМАО одни из самых высоких цен на топливо. Ранее URA.RU писало, что власти РФ предприняли экстренные меры для стабилизации цен на бензин и дизтопливо. Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.