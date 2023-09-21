Власти РФ приняли экстренные меры для снижения цен на бензин и дизель

Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизеля
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Правительство РФ ввело временное ограничение из-за высокой стоимости топлива Фото:

Российские власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Такая мера, объяснили власти, должна помочь стабилизировать внутренний рынок.

«Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале Правительства РФ.

Такая мера, пояснили в российском Правительстве, поможет снизить цены на топливо для россиян. В пресс-службе также напомнили, что ранее власти увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.

О подорожании топлива ранее сообщали жители множества российских регионов. Так, например, цена на топливо в Свердловской области выросла на 35% за два месяца. При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков выступал с мнением, что введение заградительных пошлин на экспорт топлива повлечет дефицит топлива в России.

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Российские власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Такая мера, объяснили власти, должна помочь стабилизировать внутренний рынок. «Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале Правительства РФ. Такая мера, пояснили в российском Правительстве, поможет снизить цены на топливо для россиян. В пресс-службе также напомнили, что ранее власти увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. О подорожании топлива ранее сообщали жители множества российских регионов. Так, например, цена на топливо в Свердловской области выросла на 35% за два месяца. При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков выступал с мнением, что введение заградительных пошлин на экспорт топлива повлечет дефицит топлива в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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