Власти РФ приняли экстренные меры для снижения цен на бензин и дизель

Российские власти ввели ограничение на экспорт бензина и дизеля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Такая мера, объяснили власти, должна помочь стабилизировать внутренний рынок.
«Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в
Такая мера, пояснили в российском Правительстве, поможет снизить цены на топливо для россиян. В пресс-службе также напомнили, что ранее власти увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.
О подорожании топлива ранее сообщали жители множества российских регионов. Так, например, цена на топливо в Свердловской области выросла на 35% за два месяца. При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков выступал с мнением, что введение заградительных пошлин на экспорт топлива повлечет дефицит топлива в России.
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