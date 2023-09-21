Mash: в Москве чиновников Минфина встретил мертвый водитель

Водитель должен был встретить чиновников на служебном автомобиле Ford
В Москве чиновники Минфина застали мертвого водителя, который должен был забрать их после одного из мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Водитель автобазы Управделами Президента РФ скончался на парковке в центре Москвы. По нашей информации, у 60-летнего мужчины случился сердечный приступ прямо на рабочем месте», — пишет telegram-канал.
Как пояснили авторы поста, водитель приехал к гостинице «Метрополь» на служебном Ford, чтобы забрать чиновников Минфина. Однако когда они подошли к машине, водитель уже был мертв. В telegram-канале добавили, что в данный момент тело водителя отправили в морг.
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