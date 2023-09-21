Mash: в Москве чиновников Минфина встретил мертвый водитель

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Водитель должен был встретить чиновников на служебном автомобиле Ford Фото:

В Москве чиновники Минфина застали мертвого водителя, который должен был забрать их после одного из мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Водитель автобазы Управделами Президента РФ скончался на парковке в центре Москвы. По нашей информации, у 60-летнего мужчины случился сердечный приступ прямо на рабочем месте», — пишет telegram-канал.

Как пояснили авторы поста, водитель приехал к гостинице «Метрополь» на служебном Ford, чтобы забрать чиновников Минфина. Однако когда они подошли к машине, водитель уже был мертв. В telegram-канале добавили, что в данный момент тело водителя отправили в морг.

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В Москве чиновники Минфина застали мертвого водителя, который должен был забрать их после одного из мероприятий. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Водитель автобазы Управделами Президента РФ скончался на парковке в центре Москвы. По нашей информации, у 60-летнего мужчины случился сердечный приступ прямо на рабочем месте», — пишет telegram-канал. Как пояснили авторы поста, водитель приехал к гостинице «Метрополь» на служебном Ford, чтобы забрать чиновников Минфина. Однако когда они подошли к машине, водитель уже был мертв. В telegram-канале добавили, что в данный момент тело водителя отправили в морг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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