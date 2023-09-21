Свердловчанин, пытающийся вломиться в квартиру к жене, открыл стрельбу

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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, оружие, пм, макаров, пистолет макарова, огнестрельное
Мужчина вооружен пистолетом (архивное фото) Фото:

Мужчина, пытающийся вломиться в квартиру к жене в Каменске-Уральском, открыл стрельбу, пишет telegram-канал «РЕН ТВ». Информации о пострадавших нет. В ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали рассказать об инциденте позднее.

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Мужчина, пытающийся вломиться в квартиру к жене в Каменске-Уральском, открыл стрельбу, пишет telegram-канал «РЕН ТВ». Информации о пострадавших нет. В ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали рассказать об инциденте позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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