Свердловчанин, пытающийся вломиться в квартиру к жене, открыл стрельбу

Мужчина вооружен пистолетом (архивное фото)
Мужчина, пытающийся вломиться в квартиру к жене в Каменске-Уральском, открыл стрельбу, пишет telegram-канал «РЕН ТВ». Информации о пострадавших нет. В ГУ МВД по Свердловской области URA.RU пообещали рассказать об инциденте позднее.
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