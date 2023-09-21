Бывшая супруга рассказала про свердловчанина, пытающегося вломиться домой к жене. Видео

Угрожающий убить себя свердловчанин причинял боль шести девушкам

21 сентября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Женщина закрылась в квартире с сыном (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Мужчина, угрожающий убить себя из-за жены, которая не пускает его в квартиру в Каменске-Уральском, причинял боль, как минимум, шести девушкам. Об этом рассказала его бывшая супруга Алена. Она также сообщила, что недавно ей звонила нынешняя жена мужчины. Тамара (нынешняя супруга мужчины) сообщила Алене, что страдает в браке с ним. «Он Тамару душил, во время конфликтов колол себе в живот ножом, чтобы помириться и бегал с ружьем, наставляя на Тамару», — отметила Алена на своем youtube-канале. Она добавила, чтобы Тамара не боялась и подавала на развод. На днях, по данным telegram-канала Shot, она сделала это. По словам Алены, мужчина причинил страдания, как минимум, шести девушкам. «Оксана, Света, Лида, Ульяна, я, теперь еще и Тамара. Мы будем ему мстить. Все наши слезки ему аукнутся», — сказала Алена. Она добавила, что ее в качестве свидетеля уже опрашивали. На мужчину завели дело по статье «Истязание», писали telegram-каналы. Сама Алена рассказала, что мужчина ранее уже был судим. «Тому мне жалко. Она не получила семейного счастья. Я, правда, давала ей две недельки, потому что у меня все началось через неделю после свадьбы [с мужчиной]. Но у нее началось в июле, прошло два месяца», — резюмировала Алена. Инцидент произошел 21 сентября в одном из домов на Алюминиевой. Мужчину не пустила домой жена, тогда он достал пистолет и стал говорить, что убьет себя из-за этого. Он закрылся в подъезде. К месту происшествия прибыли силовики. Они оцепили территорию и ведут переговоры с мужчиной. Помимо девушки, в квартире также находится ее 26-летний сын. По данным telegram-каналов, мужчине 42 года, он часто избивал свою жену. Также в соцсетях появились первые кадры с места событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчина, угрожающий убить себя из-за жены, которая не пускает его в квартиру в Каменске-Уральском, причинял боль, как минимум, шести девушкам. Об этом рассказала его бывшая супруга Алена. Она также сообщила, что недавно ей звонила нынешняя жена мужчины. Тамара (нынешняя супруга мужчины) сообщила Алене, что страдает в браке с ним. «Он Тамару душил, во время конфликтов колол себе в живот ножом, чтобы помириться и бегал с ружьем, наставляя на Тамару», — отметила Алена на своем youtube-канале. Она добавила, чтобы Тамара не боялась и подавала на развод. На днях, по данным telegram-канала Shot, она сделала это. По словам Алены, мужчина причинил страдания, как минимум, шести девушкам. «Оксана, Света, Лида, Ульяна, я, теперь еще и Тамара. Мы будем ему мстить. Все наши слезки ему аукнутся», — сказала Алена. Она добавила, что ее в качестве свидетеля уже опрашивали. На мужчину завели дело по статье «Истязание», писали telegram-каналы. Сама Алена рассказала, что мужчина ранее уже был судим. «Тому мне жалко. Она не получила семейного счастья. Я, правда, давала ей две недельки, потому что у меня все началось через неделю после свадьбы [с мужчиной]. Но у нее началось в июле, прошло два месяца», — резюмировала Алена. Инцидент произошел 21 сентября в одном из домов на Алюминиевой. Мужчину не пустила домой жена, тогда он достал пистолет и стал говорить, что убьет себя из-за этого. Он закрылся в подъезде. К месту происшествия прибыли силовики. Они оцепили территорию и ведут переговоры с мужчиной. Помимо девушки, в квартире также находится ее 26-летний сын. По данным telegram-каналов, мужчине 42 года, он часто избивал свою жену. Также в соцсетях появились первые кадры с места событий.