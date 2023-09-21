Угрожавший убить себя в Каменске-Уральском мужчина задержан

Мужчина находился в подъезде около трех часов (архивное фото)
В Каменске-Уральском задержан мужчина, который закрылся в подъезде и угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его домой. Мужчину брали штурмом, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. В ГУ МВД по Свердловской области заявили агентству, что прокомментируют инцидент по итогам проверки.
Мужчина 21 сентября пришел мириться с женщиной, которая подала на развод. Он хотел сохранить семью, но жена его не пускала. В квартире она была со своим сыном. Мужчина находился в подъезде около трех часов.
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