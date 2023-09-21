Угрожавший убить себя в Каменске-Уральском мужчина задержан

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Мужчина находился в подъезде около трех часов (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском задержан мужчина, который закрылся в подъезде и угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его домой. Мужчину брали штурмом, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. В ГУ МВД по Свердловской области заявили агентству, что прокомментируют инцидент по итогам проверки.

Мужчина 21 сентября пришел мириться с женщиной, которая подала на развод. Он хотел сохранить семью, но жена его не пускала. В квартире она была со своим сыном. Мужчина находился в подъезде около трех часов.

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В Каменске-Уральском задержан мужчина, который закрылся в подъезде и угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его домой. Мужчину брали штурмом, рассказали URA.RU очевидцы происшествия. В ГУ МВД по Свердловской области заявили агентству, что прокомментируют инцидент по итогам проверки. Мужчина 21 сентября пришел мириться с женщиной, которая подала на развод. Он хотел сохранить семью, но жена его не пускала. В квартире она была со своим сыном. Мужчина находился в подъезде около трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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