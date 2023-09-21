Мужчину задерживали при поддержке бойцов СОБРа
Появились кадры задержания мужчины, который угрожал убить себя в Каменске-Уральском из-за жены, не пускавшей его в квартиру. Его задерживали бойцы СОБРа. Видео опубликовано в telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский». На кадрах слышны звуки стрельбы.
По предварительным данным, мужчину увезли в больницу. О состоянии здоровья его супруги не сообщается.
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