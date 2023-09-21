Появились кадры задержания мужчины, угрожавшего убить себя в Каменске-Уральском. Видео

В Каменске-Уральском мужчину, угрожавшего убить себя, задержали бойцы СОБРа
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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, бойцы, омон
Мужчину задерживали при поддержке бойцов СОБРа Фото:

Появились кадры задержания мужчины, который угрожал убить себя в Каменске-Уральском из-за жены, не пускавшей его в квартиру. Его задерживали бойцы СОБРа. Видео опубликовано в telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский». На кадрах слышны звуки стрельбы.

По предварительным данным, мужчину увезли в больницу. О состоянии здоровья его супруги не сообщается.

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Появились кадры задержания мужчины, который угрожал убить себя в Каменске-Уральском из-за жены, не пускавшей его в квартиру. Его задерживали бойцы СОБРа. Видео опубликовано в telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский». На кадрах слышны звуки стрельбы. По предварительным данным, мужчину увезли в больницу. О состоянии здоровья его супруги не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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