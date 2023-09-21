Президент ФИФА допустил участие сборной России в Чемпионате мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Россия может принять участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году, сказал Джанни Инфантино Фото:

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил российской прессе.

«Не исключаю возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу», — сказал Джанни Инфантино. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможности участия российской сборной в чемпионате.

Ранее с предположением о том, что сборная России по футболу может выступить на ЧМ-2026 выступил и президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. По его словам, шансы отобраться на чемпионат у сборной еще не потеряны. Он отмечал, что для этого нужно лишь согласие со стороны ФИФА, которого на данный момент нет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил российской прессе. «Не исключаю возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу», — сказал Джанни Инфантино. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможности участия российской сборной в чемпионате. Ранее с предположением о том, что сборная России по футболу может выступить на ЧМ-2026 выступил и президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. По его словам, шансы отобраться на чемпионат у сборной еще не потеряны. Он отмечал, что для этого нужно лишь согласие со стороны ФИФА, которого на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...