Президент ФИФА допустил участие сборной России в Чемпионате мира

21 сентября 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Россия может принять участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году, сказал Джанни Инфантино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил российской прессе. «Не исключаю возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу», — сказал Джанни Инфантино. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможности участия российской сборной в чемпионате. Ранее с предположением о том, что сборная России по футболу может выступить на ЧМ-2026 выступил и президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. По его словам, шансы отобраться на чемпионат у сборной еще не потеряны. Он отмечал, что для этого нужно лишь согласие со стороны ФИФА, которого на данный момент нет.

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил российской прессе. «Не исключаю возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу», — сказал Джанни Инфантино. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможности участия российской сборной в чемпионате. Ранее с предположением о том, что сборная России по футболу может выступить на ЧМ-2026 выступил и президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. По его словам, шансы отобраться на чемпионат у сборной еще не потеряны. Он отмечал, что для этого нужно лишь согласие со стороны ФИФА, которого на данный момент нет.