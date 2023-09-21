Президент ФИФА допустил участие сборной России в Чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил российской прессе.
«Не исключаю возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу», — сказал Джанни Инфантино. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможности участия российской сборной в чемпионате.
Ранее с предположением о том, что сборная России по футболу может выступить на ЧМ-2026 выступил и президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает RT. По его словам, шансы отобраться на чемпионат у сборной еще не потеряны. Он отмечал, что для этого нужно лишь согласие со стороны ФИФА, которого на данный момент нет.
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