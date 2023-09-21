Компания курганского «Гусиного короля» раскрыла причины убытков

Рост убытков на курганском гусеводческом племзаводе «Махалов» произошел из-за уменьшения маточного поголовья птицы. Об этом URA.RU сообщил гендиректор предприятия в ответе на редакционный запрос.
«Снижение выручки в ООО Племзавод „Махалов“ обусловлено сокращением маточного поголовья птицы, уменьшением количества выпускаемой продукции — племенного яйца, гусят, мяса. Сокращение прибыли не связано с расширением производства», — указал в ответе гендиректор племзавода.
Птицеводческий комплекс «Гуси Урала» принадлежит одному из богатейших людей в Кургане — Александру Махалову. Предприятие зарегистрировано на улице Коли Мяготина, 56а в Доме Быта, поскольку само девятиэтажное здание также принадлежит Махалову на паях с партнерами. По данным СБИС, чистый убыток племзавода «Махалов» за 2022 год составил 24 миллиона 236 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что семейный бизнес «Гусиного короля» Александра Махалова включает в себя банк «Курган», сеть ювелирных салонов и другие активы. Инкубаторы и птичники, принадлежащие бизнесмену, находятся в Варгашинском и Катайском округах.
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