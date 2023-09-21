Танки Abrams доставят на Украину в ближайшее время

21 сентября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

В ближайшее время танки от США доставят солдатам ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки США Abrams поступят на Украину в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», — сказал Патрик Райдер на брифинге для СМИ. По его словам, поставки идут «по графику». Правительство США пообещало передать Украине комплект из 31 танка Abrams. Ранее стало известно, что боевой танк от США скоро будет доставлен на Украину. ВСУ пообещали отправить M1 Abrams.

Танки США Abrams поступят на Украину в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», — сказал Патрик Райдер на брифинге для СМИ. По его словам, поставки идут «по графику». Правительство США пообещало передать Украине комплект из 31 танка Abrams. Ранее стало известно, что боевой танк от США скоро будет доставлен на Украину. ВСУ пообещали отправить M1 Abrams.