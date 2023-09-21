Танки Abrams доставят на Украину в ближайшее время

В ближайшее время танки от США доставят солдатам ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Танки США Abrams поступят на Украину в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», —
По его словам, поставки идут «по графику». Правительство США пообещало передать Украине комплект из 31 танка Abrams.
Ранее стало известно, что боевой танк от США скоро будет доставлен на Украину. ВСУ пообещали отправить M1 Abrams.
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