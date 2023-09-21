21 сентября 2023

Путин застыдил главу Сбербанка за просьбу дать миллиард рублей

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом, который попросил из бюджета миллиард Фото:

Президента России Владимира Путина рассмешила просьба главы Сбербанка Германа Грефа профинансировать учебный проект Сбера в свере IT-технологий. Глава страны спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства школ, Греф ответил, что «миллиард в год будет здорово».

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал российский лидер, передает ТАСС.

Герман Греф пояснил Путину, что организация вложила в проект немалые деньги. На это глава РФ ответил, что лишний миллиард из федерального бюджета действительно не помешает, и пообещал выделить средства.

Ранее стало известно о дефиците IT-специалистов в России. Нехватка составила более миллиона человек. Путин считает, что стоит серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны.

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Президента России Владимира Путина рассмешила просьба главы Сбербанка Германа Грефа профинансировать учебный проект Сбера в свере IT-технологий. Глава страны спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства школ, Греф ответил, что «миллиард в год будет здорово». «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал российский лидер, передает ТАСС. Герман Греф пояснил Путину, что организация вложила в проект немалые деньги. На это глава РФ ответил, что лишний миллиард из федерального бюджета действительно не помешает, и пообещал выделить средства. Ранее стало известно о дефиците IT-специалистов в России. Нехватка составила более миллиона человек. Путин считает, что стоит серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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