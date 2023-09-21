Путин застыдил главу Сбербанка за просьбу дать миллиард рублей

22 сентября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом, который попросил из бюджета миллиард Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президента России Владимира Путина рассмешила просьба главы Сбербанка Германа Грефа профинансировать учебный проект Сбера в свере IT-технологий. Глава страны спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства школ, Греф ответил, что «миллиард в год будет здорово». «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал российский лидер, передает ТАСС. Герман Греф пояснил Путину, что организация вложила в проект немалые деньги. На это глава РФ ответил, что лишний миллиард из федерального бюджета действительно не помешает, и пообещал выделить средства. Ранее стало известно о дефиците IT-специалистов в России. Нехватка составила более миллиона человек. Путин считает, что стоит серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны.

Президента России Владимира Путина рассмешила просьба главы Сбербанка Германа Грефа профинансировать учебный проект Сбера в свере IT-технологий. Глава страны спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства школ, Греф ответил, что «миллиард в год будет здорово». «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, а просит миллиард», — сказал российский лидер, передает ТАСС. Герман Греф пояснил Путину, что организация вложила в проект немалые деньги. На это глава РФ ответил, что лишний миллиард из федерального бюджета действительно не помешает, и пообещал выделить средства. Ранее стало известно о дефиците IT-специалистов в России. Нехватка составила более миллиона человек. Путин считает, что стоит серьезно заняться развитием искусственного интеллекта в рамках страны.