Пермские власти потратят два миллиона на снос ДК в селе

В Пермском селе снесут кирпичное здание Дома культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Частинского округа Пермского края ищут подрядчика для сноса здания Дома культуры в селе Шлыки. На эти цели направлено свыше двух миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Снос здания дома культуры в Частинском округе, с. Шлыки, ул. Спортивная, д. 18. Начальная цена контракта 2 млн 107 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

В документации говорится о том, что подрядчик должен будет за один месяц до 15 ноября снести одноэтажное кирпичное здание ДК. Работы финансируются из местного бюджета.

Ранее управление капстроительства администрации Суксунского городского округа Пермского края объявило конкурс на снос деревянного здания сельского клуба. На это запланировано потратить более 2,5 млн рублей.