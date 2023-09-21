В Свердловской области подешевело детское питание

22 сентября 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале снизили цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За неделю в магазинах Свердловской области подешевели овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания до 2,26% Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. С 11 по 18 сентября 2023 года на Среднем Урале цены на овощные консервы для детского питания упали до 611,52 рублей за килограмм (-2,26%). Фруктово-ягодные консервы подешевели менее заметно — до 478,58 рублей за «кило» (-0,79%). Обратной тенденции поддались цены на сухие смеси. За неделю они выросли на 1,23% и теперь составляют 1128,94 рублей за килограмм. Мясные консервы подорожали всего на 0,31% до 1035,01 рублей. Кроме этого, в свердловских магазинах подешевели творог и молоко. Первый продукт упал в цене на 1,25%. Стоимость пастеризованного молока снизилась на 0,98%, а стерилизованного на 0,11%. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области в четвертый раз за месяц рухнули цены на овощи. С августа по сентябрь в регионе дешевели картофель, капуста, лук, свекла, морковь и помидор.

За неделю в магазинах Свердловской области подешевели овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания до 2,26% Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. С 11 по 18 сентября 2023 года на Среднем Урале цены на овощные консервы для детского питания упали до 611,52 рублей за килограмм (-2,26%). Фруктово-ягодные консервы подешевели менее заметно — до 478,58 рублей за «кило» (-0,79%). Обратной тенденции поддались цены на сухие смеси. За неделю они выросли на 1,23% и теперь составляют 1128,94 рублей за килограмм. Мясные консервы подорожали всего на 0,31% до 1035,01 рублей. Кроме этого, в свердловских магазинах подешевели творог и молоко. Первый продукт упал в цене на 1,25%. Стоимость пастеризованного молока снизилась на 0,98%, а стерилизованного на 0,11%. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области в четвертый раз за месяц рухнули цены на овощи. С августа по сентябрь в регионе дешевели картофель, капуста, лук, свекла, морковь и помидор.