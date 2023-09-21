21 сентября 2023

В Свердловской области подешевело детское питание

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, детское питание, фрутоняня, фруто няня
На Среднем Урале снизили цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детей Фото:

За неделю в магазинах Свердловской области подешевели овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания до 2,26% Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

С 11 по 18 сентября 2023 года на Среднем Урале цены на овощные консервы для детского питания упали до 611,52 рублей за килограмм (-2,26%). Фруктово-ягодные консервы подешевели менее заметно — до 478,58 рублей за «кило» (-0,79%). Обратной тенденции поддались цены на сухие смеси. За неделю они выросли на 1,23% и теперь составляют 1128,94 рублей за килограмм. Мясные консервы подорожали всего на 0,31% до 1035,01 рублей.

Кроме этого, в свердловских магазинах подешевели творог и молоко. Первый продукт упал в цене на 1,25%. Стоимость пастеризованного молока снизилась на 0,98%, а стерилизованного на 0,11%.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области в четвертый раз за месяц рухнули цены на овощи. С августа по сентябрь в регионе дешевели картофель, капуста, лук, свекла, морковь и помидор.

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За неделю в магазинах Свердловской области подешевели овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания до 2,26% Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. С 11 по 18 сентября 2023 года на Среднем Урале цены на овощные консервы для детского питания упали до 611,52 рублей за килограмм (-2,26%). Фруктово-ягодные консервы подешевели менее заметно — до 478,58 рублей за «кило» (-0,79%). Обратной тенденции поддались цены на сухие смеси. За неделю они выросли на 1,23% и теперь составляют 1128,94 рублей за килограмм. Мясные консервы подорожали всего на 0,31% до 1035,01 рублей. Кроме этого, в свердловских магазинах подешевели творог и молоко. Первый продукт упал в цене на 1,25%. Стоимость пастеризованного молока снизилась на 0,98%, а стерилизованного на 0,11%. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области в четвертый раз за месяц рухнули цены на овощи. С августа по сентябрь в регионе дешевели картофель, капуста, лук, свекла, морковь и помидор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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