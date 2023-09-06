В Свердловской области в четвертый раз за месяц рухнули цены на овощи

07 сентября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале продолжают падать цены на овощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Каждую неделю с 10 августа по 4 сентября 2023 года в Свердловской области падают цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и помидор. За прошедшую неделю среднее понижение стоимости составило 7,09%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. За неделю с 28 августа по 4 сентября стоимость килограмма картофеля упала на 11,05% и составляет 32,97 рубля. Капуста теперь стоит 38,31 рублей (-9,49%), лук подешевел до 35,88 рублей (-9,01%). За кило свеклы придется заплатить 42,73 рубля (-0,8%), морковь упала в цене на 9,43% и стоит 54,26 рубля. Помидор подешевел на 2,77% до 98,52 рублей. Еще 10 августа килограмм картофеля подешевел до 51,43 рублей, капуста до 58,68 рублей, лук стоил 53,61 рубля, свекла — 49,34 рублей. За кило моркови устанавливали цены 71,78 рубль, а помидор оценивали в 127,97 рублей. После чего каждую неделю августа, по данным Свердловскстата, падали потребительские цены на вышеперечисленные овощи. Примечательно, что за прошедшую неделю на Среднем Урале подорожали огурцы на 10,15%. Сейчас за килограмм придется заплатить 98,22 рублей. Также выросли в цене до 618,49 рублей овощные консервы для детского питания (+0,22%). Ранее URA.RU писало, что за последнюю неделю августа в свердловских магазинах подешевели овощи. Общий спад составил 10,07%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждую неделю с 10 августа по 4 сентября 2023 года в Свердловской области падают цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и помидор. За прошедшую неделю среднее понижение стоимости составило 7,09%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. За неделю с 28 августа по 4 сентября стоимость килограмма картофеля упала на 11,05% и составляет 32,97 рубля. Капуста теперь стоит 38,31 рублей (-9,49%), лук подешевел до 35,88 рублей (-9,01%). За кило свеклы придется заплатить 42,73 рубля (-0,8%), морковь упала в цене на 9,43% и стоит 54,26 рубля. Помидор подешевел на 2,77% до 98,52 рублей. Еще 10 августа килограмм картофеля подешевел до 51,43 рублей, капуста до 58,68 рублей, лук стоил 53,61 рубля, свекла — 49,34 рублей. За кило моркови устанавливали цены 71,78 рубль, а помидор оценивали в 127,97 рублей. После чего каждую неделю августа, по данным Свердловскстата, падали потребительские цены на вышеперечисленные овощи. Примечательно, что за прошедшую неделю на Среднем Урале подорожали огурцы на 10,15%. Сейчас за килограмм придется заплатить 98,22 рублей. Также выросли в цене до 618,49 рублей овощные консервы для детского питания (+0,22%). Ранее URA.RU писало, что за последнюю неделю августа в свердловских магазинах подешевели овощи. Общий спад составил 10,07%.