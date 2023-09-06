06 сентября 2023

В Свердловской области в четвертый раз за месяц рухнули цены на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Дубровский на выставке "АГРО-2018". Челябинск, овощи, урожай
На Среднем Урале продолжают падать цены на овощи Фото:
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Каждую неделю с 10 августа по 4 сентября 2023 года в Свердловской области падают цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и помидор. За прошедшую неделю среднее понижение стоимости составило 7,09%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

За неделю с 28 августа по 4 сентября стоимость килограмма картофеля упала на 11,05% и составляет 32,97 рубля. Капуста теперь стоит 38,31 рублей (-9,49%), лук подешевел до 35,88 рублей (-9,01%). За кило свеклы придется заплатить 42,73 рубля (-0,8%), морковь упала в цене на 9,43% и стоит 54,26 рубля. Помидор подешевел на 2,77% до 98,52 рублей.

Еще 10 августа килограмм картофеля подешевел до 51,43 рублей, капуста до 58,68 рублей, лук стоил 53,61 рубля, свекла — 49,34 рублей. За кило моркови устанавливали цены 71,78 рубль, а помидор оценивали в 127,97 рублей. После чего каждую неделю августа, по данным Свердловскстата, падали потребительские цены на вышеперечисленные овощи.

Примечательно, что за прошедшую неделю на Среднем Урале подорожали огурцы на 10,15%. Сейчас за килограмм придется заплатить 98,22 рублей. Также выросли в цене до 618,49 рублей овощные консервы для детского питания (+0,22%).

Ранее URA.RU писало, что за последнюю неделю августа в свердловских магазинах подешевели овощи. Общий спад составил 10,07%.

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Каждую неделю с 10 августа по 4 сентября 2023 года в Свердловской области падают цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и помидор. За прошедшую неделю среднее понижение стоимости составило 7,09%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. За неделю с 28 августа по 4 сентября стоимость килограмма картофеля упала на 11,05% и составляет 32,97 рубля. Капуста теперь стоит 38,31 рублей (-9,49%), лук подешевел до 35,88 рублей (-9,01%). За кило свеклы придется заплатить 42,73 рубля (-0,8%), морковь упала в цене на 9,43% и стоит 54,26 рубля. Помидор подешевел на 2,77% до 98,52 рублей. Еще 10 августа килограмм картофеля подешевел до 51,43 рублей, капуста до 58,68 рублей, лук стоил 53,61 рубля, свекла — 49,34 рублей. За кило моркови устанавливали цены 71,78 рубль, а помидор оценивали в 127,97 рублей. После чего каждую неделю августа, по данным Свердловскстата, падали потребительские цены на вышеперечисленные овощи. Примечательно, что за прошедшую неделю на Среднем Урале подорожали огурцы на 10,15%. Сейчас за килограмм придется заплатить 98,22 рублей. Также выросли в цене до 618,49 рублей овощные консервы для детского питания (+0,22%). Ранее URA.RU писало, что за последнюю неделю августа в свердловских магазинах подешевели овощи. Общий спад составил 10,07%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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