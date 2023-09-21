В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Фото 22 сентября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 + Очевидцы происшествия пытаются устранить пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Утро в Екатеринбурге началось с горящей „Газели“ на Бебеля, в районе улицы Пехотинцев», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидцы совместными усилиями пытаются устранить возгорание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД и ГУ МЧС области. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» https://t.me/incekb/21143 В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Утро в Екатеринбурге началось с горящей „Газели“ на Бебеля, в районе улицы Пехотинцев», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидцы совместными усилиями пытаются устранить возгорание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД и ГУ МЧС области. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям