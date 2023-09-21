21 сентября 2023

В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., газель, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Очевидцы происшествия пытаются устранить пожар Фото:

В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Утро в Екатеринбурге началось с горящей „Газели“ на Бебеля, в районе улицы Пехотинцев», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидцы совместными усилиями пытаются устранить возгорание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД и ГУ МЧС области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Утро в Екатеринбурге началось с горящей „Газели“ на Бебеля, в районе улицы Пехотинцев», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидцы совместными усилиями пытаются устранить возгорание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД и ГУ МЧС области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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