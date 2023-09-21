Очевидцы происшествия пытаются устранить пожар
В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель». Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Утро в Екатеринбурге началось с горящей „Газели“ на Бебеля, в районе улицы Пехотинцев», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидцы совместными усилиями пытаются устранить возгорание.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД и ГУ МЧС области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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