ВСУ пытались атаковать Краснодарский край

Администрация Туапсе сообщила о сбитом системами ПВО беспилотнике
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Беспилотник в Туапсе был уничтожен благодаря работе ПВО Фото:
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Система ПВО сработали в Туапсе (Краснодарский край). Предположительно, над городом уничтожен беспилотник, сообщают местные СМИ со ссылкой на районную администрацию.

«В Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотник — он уничтожен», — передает telegram-канал «Мой Туапсе». Отмечается, что от падения дрона никто не пострадал, ничего не разрушено. Система ПВО сработала в четыре часа ночи по местному времени.

Обновлено в 6:34 по мск. Минобороны в своем telegram-канале подтвердило уничтожение беспилотника в Туапсе.

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Система ПВО сработали в Туапсе (Краснодарский край). Предположительно, над городом уничтожен беспилотник, сообщают местные СМИ со ссылкой на районную администрацию. «В Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотник — он уничтожен», — передает telegram-канал «Мой Туапсе». Отмечается, что от падения дрона никто не пострадал, ничего не разрушено. Система ПВО сработала в четыре часа ночи по местному времени. Обновлено в 6:34 по мск. Минобороны в своем telegram-канале подтвердило уничтожение беспилотника в Туапсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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