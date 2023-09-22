ВСУ пытались атаковать Краснодарский край

Беспилотник в Туапсе был уничтожен благодаря работе ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Система ПВО сработали в Туапсе (Краснодарский край). Предположительно, над городом уничтожен беспилотник, сообщают местные СМИ со ссылкой на районную администрацию.
«В Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотник — он уничтожен», — передает telegram-канал «Мой Туапсе». Отмечается, что от падения дрона никто не пострадал, ничего не разрушено. Система ПВО сработала в четыре часа ночи по местному времени.
Обновлено в 6:34 по мск. Минобороны в своем
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