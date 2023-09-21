21 сентября 2023

Курганский бизнесмен купил снайперу «Пуле» прибор для четкой стрельбы на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Хомутовке., автомат, оружие, снайпер
Курганскому снайперу купили прибор для четкой работы в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен из Кургана купил для снайпера с позывным «Пуля» лазерный дальномер для четкой стрельбы в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил участник спецоперации, блогер Александр Пылков.

«К нам обратился курганский снайпер с позывным „Пуля“ и попросил купить дальномер. Наш земляк откликнулся, и мы быстро закрыли сбор. Теперь твои выстрелы будут точнее, быстрее и лучше», — сказал Пылков в видео, опубликованном в благотворительной группе «Добрая земля». Курганец, подаривший дальномер, пожелал земляку удачи и возвращения домой.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец «Пуля» обратился к землякам за помощью. Военнослужащий попросил купить дальномер для снайперской винтовки.

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Бизнесмен из Кургана купил для снайпера с позывным «Пуля» лазерный дальномер для четкой стрельбы в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил участник спецоперации, блогер Александр Пылков. «К нам обратился курганский снайпер с позывным „Пуля“ и попросил купить дальномер. Наш земляк откликнулся, и мы быстро закрыли сбор. Теперь твои выстрелы будут точнее, быстрее и лучше», — сказал Пылков в видео, опубликованном в благотворительной группе «Добрая земля». Курганец, подаривший дальномер, пожелал земляку удачи и возвращения домой. Ранее URA.RU писало, что курганский боец «Пуля» обратился к землякам за помощью. Военнослужащий попросил купить дальномер для снайперской винтовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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