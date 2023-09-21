Курганскому снайперу купили прибор для четкой работы в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен из Кургана купил для снайпера с позывным «Пуля» лазерный дальномер для четкой стрельбы в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил участник спецоперации, блогер Александр Пылков.

«К нам обратился курганский снайпер с позывным „Пуля“ и попросил купить дальномер. Наш земляк откликнулся, и мы быстро закрыли сбор. Теперь твои выстрелы будут точнее, быстрее и лучше», — сказал Пылков в видео, опубликованном в благотворительной группе «Добрая земля». Курганец, подаривший дальномер, пожелал земляку удачи и возвращения домой.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец «Пуля» обратился к землякам за помощью. Военнослужащий попросил купить дальномер для снайперской винтовки.