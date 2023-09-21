21 сентября 2023

В ХМАО на трассе смерти в столкновении легковушки с грузовиком погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП один человек погиб и двое травмированы Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО после столкновения Nissan с грузовиком Mercedes погиб водитель легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД.

«На 638 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 63-летний водитель Nissan Qashqai, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым Mercedes Benz, движущимся во встречном направлении. В результате автоаварии водитель Nissan скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

Из-за столкновения с легковушкой грузовик перевернулся, его водитель травмирован. Также пострадала 63-летняя пассажирка Nissan.

Ранее URA.RU сообщало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была восьмилетняя девочка.

Фото:

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В Нефтеюганском районе ХМАО после столкновения Nissan с грузовиком Mercedes погиб водитель легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. «На 638 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 63-летний водитель Nissan Qashqai, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым Mercedes Benz, движущимся во встречном направлении. В результате автоаварии водитель Nissan скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве. Из-за столкновения с легковушкой грузовик перевернулся, его водитель травмирован. Также пострадала 63-летняя пассажирка Nissan. Ранее URA.RU сообщало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была восьмилетняя девочка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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