В ХМАО на трассе смерти в столкновении легковушки с грузовиком погиб человек. Фото

22 сентября 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В результате ДТП один человек погиб и двое травмированы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО после столкновения Nissan с грузовиком Mercedes погиб водитель легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. «На 638 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 63-летний водитель Nissan Qashqai, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым Mercedes Benz, движущимся во встречном направлении. В результате автоаварии водитель Nissan скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве. Из-за столкновения с легковушкой грузовик перевернулся, его водитель травмирован. Также пострадала 63-летняя пассажирка Nissan. Ранее URA.RU сообщало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была восьмилетняя девочка. Фото: Госавтоинспекция ХМАО

В Нефтеюганском районе ХМАО после столкновения Nissan с грузовиком Mercedes погиб водитель легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ГИБДД. «На 638 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 63-летний водитель Nissan Qashqai, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым Mercedes Benz, движущимся во встречном направлении. В результате автоаварии водитель Nissan скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве. Из-за столкновения с легковушкой грузовик перевернулся, его водитель травмирован. Также пострадала 63-летняя пассажирка Nissan. Ранее URA.RU сообщало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которого была восьмилетняя девочка.