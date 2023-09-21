На предприятиях связи и в торговых фирмах Челябинской области в 2022 году было изношено две трети основных фондов. Как следует из данных Челябинскстата, оба сектора являются лидерами антирейтинга старых фондов.
«Степень износа основных фондов в коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства). Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 72,2%. Деятельность в области информации и связи — 69,3%», — сообщает инфографика ведомства.
Существенный износ фондов наблюдается на предприятиях общепита и гостиницах (53,5%) в коммунальном секторе (в группе водоснабжения и утилизации отходов — 52,8%, в группе обеспечения электроэнергии, газом и паром — 52,3%). Меньше всего фонды изношены в организациях госуправления (на 31%), культуры и спорта (31,1%).
В регионе накоплено фондов почти на три триллиона рублей. Из них 2,4 триллиона относятся к коммерческим организациям, 0,5 триллиона — к некоммерческим.
Структуры основных фондов предприятий коммерческого и некоммерческого сектора различаются
Скрин: пресс-служба Челябинскстата
В органах статистики оценили износ фондов по 19 группам компаний
На предприятиях связи и в торговых фирмах Челябинской области в 2022 году было изношено две трети основных фондов. Как следует из данных Челябинскстата, оба сектора являются лидерами антирейтинга старых фондов. «Степень износа основных фондов в коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства). Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 72,2%. Деятельность в области информации и связи — 69,3%», — сообщает инфографика ведомства. Существенный износ фондов наблюдается на предприятиях общепита и гостиницах (53,5%) в коммунальном секторе (в группе водоснабжения и утилизации отходов — 52,8%, в группе обеспечения электроэнергии, газом и паром — 52,3%). Меньше всего фонды изношены в организациях госуправления (на 31%), культуры и спорта (31,1%). В регионе накоплено фондов почти на три триллиона рублей. Из них 2,4 триллиона относятся к коммерческим организациям, 0,5 триллиона — к некоммерческим.