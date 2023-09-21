21 сентября 2023

У челябинских связистов и продавцов изношено две трети основных фондов. Инфографика

Челябинскстат: связисты и торговые фирмы региона имеют до 72% изношенных фондов
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, сотовая связь, 4g, сотовый оператор, 5G, антенны сотовой связи, передатчик, 3g
Износ основных фондов на предприятиях связи достиг 69,3% Фото:

На предприятиях связи и в торговых фирмах Челябинской области в 2022 году было изношено две трети основных фондов. Как следует из данных Челябинскстата, оба сектора являются лидерами антирейтинга старых фондов.

«Степень износа основных фондов в коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства). Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 72,2%. Деятельность в области информации и связи — 69,3%», — сообщает инфографика ведомства.

Существенный износ фондов наблюдается на предприятиях общепита и гостиницах (53,5%) в коммунальном секторе (в группе водоснабжения и утилизации отходов — 52,8%, в группе обеспечения электроэнергии, газом и паром — 52,3%). Меньше всего фонды изношены в организациях госуправления (на 31%), культуры и спорта (31,1%).

В регионе накоплено фондов почти на три триллиона рублей. Из них 2,4 триллиона относятся к коммерческим организациям, 0,5 триллиона — к некоммерческим.

Структуры основных фондов предприятий коммерческого и некоммерческого сектора различаются
Структуры основных фондов предприятий коммерческого и некоммерческого сектора различаются
В органах статистики оценили износ фондов по 19 группам компаний
В органах статистики оценили износ фондов по 19 группам компаний

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На предприятиях связи и в торговых фирмах Челябинской области в 2022 году было изношено две трети основных фондов. Как следует из данных Челябинскстата, оба сектора являются лидерами антирейтинга старых фондов. «Степень износа основных фондов в коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства). Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 72,2%. Деятельность в области информации и связи — 69,3%», — сообщает инфографика ведомства. Существенный износ фондов наблюдается на предприятиях общепита и гостиницах (53,5%) в коммунальном секторе (в группе водоснабжения и утилизации отходов — 52,8%, в группе обеспечения электроэнергии, газом и паром — 52,3%). Меньше всего фонды изношены в организациях госуправления (на 31%), культуры и спорта (31,1%). В регионе накоплено фондов почти на три триллиона рублей. Из них 2,4 триллиона относятся к коммерческим организациям, 0,5 триллиона — к некоммерческим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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