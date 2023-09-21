В ХМАО будут судить ревнивца, убившего ради мести бывшую жену и ее сожителя

22 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчину обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «В январе 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде жилого дома, испытывая личные неприязненные отношения на почве ревности, нанес множественные удары ножом знакомому своей бывшей супруге. После чего незаконно с применением насилия проник в квартиру, где находилась его бывшая супруга, и нанес последней ножевые удары. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, обвиняемый нанес ножевое ранение мужчине, который пытался его остановить. «Преступный умысел, направленный на убийство, не довел до конца по независящим от него обстоятельствам. Продолжая преступные действия, злоумышленник, демонстрируя нож, угрожал убийством хозяйке квартиры», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики поймали ревнивца, зарезавшего бывшую жену и ее сожителя. Обвиняемый из чувства ревности нанес несколько ударов в область туловища и головы бывшей супруге и ее сожителю кухонным ножом.

В ХМАО прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «В январе 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде жилого дома, испытывая личные неприязненные отношения на почве ревности, нанес множественные удары ножом знакомому своей бывшей супруге. После чего незаконно с применением насилия проник в квартиру, где находилась его бывшая супруга, и нанес последней ножевые удары. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, обвиняемый нанес ножевое ранение мужчине, который пытался его остановить. «Преступный умысел, направленный на убийство, не довел до конца по независящим от него обстоятельствам. Продолжая преступные действия, злоумышленник, демонстрируя нож, угрожал убийством хозяйке квартиры», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики поймали ревнивца, зарезавшего бывшую жену и ее сожителя. Обвиняемый из чувства ревности нанес несколько ударов в область туловища и головы бывшей супруге и ее сожителю кухонным ножом.