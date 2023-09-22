В США обвинили Путина в ссоре Польши и Украины

Bloomberg: Путин натравил Польшу на Украину, выйдя из зерновой сделки

22 сентября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Владимир путин расторг зерновую сделку, тем самым поссорив Польшу и Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Решение президента России выйти из зерновой сделки вбило клин между прежними союзниками — Украиной и Польшей. Украина не может больше поставлять зерно соседям, а те, в свою, очередь, отказываются от военной помощи Киеву, пишет агентство Bloomberg. «Решение Владимира Путина расторгнуть сделку, которая позволила Украине экспортировать миллионы тонн зерна морским путем, работает на него. Это пробило брешь в экономике его врага и вбило клин между близкими союзниками, и все это без ущерба для поддержки России на так называемом Глобальном Юге», — говорится в материале . Агентство уточняет, что есть три способа, которыми Украина и ее союзники могут ответить на расторжение зерновой сделки Путиным. Но они все не являются привлекательными. Первый — они могут подождать до февраля—марта, чтобы понаблюдать, как урожай следующего сезона переживет зиму. Кроме того, Киев надеется, что мировые цены на зерно снова вырастут. Второй — ЕС могут заплатить фермерам Восточной Европы наличными деньгами, чтобы компенсировать их потери. Третий — у Запада есть возможность согласиться на условия Владимира Путина по восстановлению зерновой сделки. Для этого нужно будет снять некоторые санкции с России. Россия заявила о прекращении зерновой сделки 18 июня. Как заявлял Владимир Путин, ни одно из условий черноморских договоренностей, касающихся России, не было выполнено. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказали сомнение, что у зерновой сделки есть шансы на возобновление, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента России выйти из зерновой сделки вбило клин между прежними союзниками — Украиной и Польшей. Украина не может больше поставлять зерно соседям, а те, в свою, очередь, отказываются от военной помощи Киеву, пишет агентство Bloomberg. «Решение Владимира Путина расторгнуть сделку, которая позволила Украине экспортировать миллионы тонн зерна морским путем, работает на него. Это пробило брешь в экономике его врага и вбило клин между близкими союзниками, и все это без ущерба для поддержки России на так называемом Глобальном Юге», — говорится в материале. Агентство уточняет, что есть три способа, которыми Украина и ее союзники могут ответить на расторжение зерновой сделки Путиным. Но они все не являются привлекательными. Первый — они могут подождать до февраля—марта, чтобы понаблюдать, как урожай следующего сезона переживет зиму. Кроме того, Киев надеется, что мировые цены на зерно снова вырастут. Второй — ЕС могут заплатить фермерам Восточной Европы наличными деньгами, чтобы компенсировать их потери. Третий — у Запада есть возможность согласиться на условия Владимира Путина по восстановлению зерновой сделки. Для этого нужно будет снять некоторые санкции с России. Россия заявила о прекращении зерновой сделки 18 июня. Как заявлял Владимир Путин, ни одно из условий черноморских договоренностей, касающихся России, не было выполнено. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказали сомнение, что у зерновой сделки есть шансы на возобновление, отмечает «Национальная служба новостей».