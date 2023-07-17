В Кремле заявили о прекращении зерновой сделки

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, сельское хозяйство
РФ выходит из зерновой сделки, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия отказывается от зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее президент [РФ Владимир Путин], [зерновая сделка] истекает 17 июля. Часть [договоренностей], касающаяся России не выполнена. Поэтому ее действие прекращается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле подчеркнули, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее ее условия.

Западные санкции против России после начала специальной военной операции создали препятствия для вывоза зерна на мировой рынок. Значительная ее часть принадлежала России и Украине. В результате сложившегося дефицита продовольствия в развивающихся странах была согласована зерновая сделка. Сделка была подписана в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. Также отдельно были подписаны соглашения с Россией и Украиной.

Ранее Путин заявлял, что Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполнены условия, о которых ей было обещано. Глава государства подчеркивал, что Россия продолжит придерживаться сделки, как только будут выполнены условия.

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Россия отказывается от зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее президент [РФ Владимир Путин], [зерновая сделка] истекает 17 июля. Часть [договоренностей], касающаяся России не выполнена. Поэтому ее действие прекращается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле подчеркнули, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее ее условия. Западные санкции против России после начала специальной военной операции создали препятствия для вывоза зерна на мировой рынок. Значительная ее часть принадлежала России и Украине. В результате сложившегося дефицита продовольствия в развивающихся странах была согласована зерновая сделка. Сделка была подписана в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. Также отдельно были подписаны соглашения с Россией и Украиной. Ранее Путин заявлял, что Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполнены условия, о которых ей было обещано. Глава государства подчеркивал, что Россия продолжит придерживаться сделки, как только будут выполнены условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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