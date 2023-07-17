В Кремле заявили о прекращении зерновой сделки

17 июля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

РФ выходит из зерновой сделки, уточнил Дмитрий Песков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия отказывается от зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее президент [РФ Владимир Путин], [зерновая сделка] истекает 17 июля. Часть [договоренностей], касающаяся России не выполнена. Поэтому ее действие прекращается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле подчеркнули, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее ее условия. Западные санкции против России после начала специальной военной операции создали препятствия для вывоза зерна на мировой рынок. Значительная ее часть принадлежала России и Украине. В результате сложившегося дефицита продовольствия в развивающихся странах была согласована зерновая сделка. Сделка была подписана в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. Также отдельно были подписаны соглашения с Россией и Украиной. Ранее Путин заявлял, что Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполнены условия, о которых ей было обещано. Глава государства подчеркивал, что Россия продолжит придерживаться сделки, как только будут выполнены условия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия отказывается от зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее президент [РФ Владимир Путин], [зерновая сделка] истекает 17 июля. Часть [договоренностей], касающаяся России не выполнена. Поэтому ее действие прекращается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле подчеркнули, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее ее условия. Западные санкции против России после начала специальной военной операции создали препятствия для вывоза зерна на мировой рынок. Значительная ее часть принадлежала России и Украине. В результате сложившегося дефицита продовольствия в развивающихся странах была согласована зерновая сделка. Сделка была подписана в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. Также отдельно были подписаны соглашения с Россией и Украиной. Ранее Путин заявлял, что Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполнены условия, о которых ей было обещано. Глава государства подчеркивал, что Россия продолжит придерживаться сделки, как только будут выполнены условия.