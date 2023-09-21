В ЯНАО замглавы города подал в отставку

Замглавы Губкинского Денис Минде покинет пост

22 сентября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Чиновник освободит пост 25 сентября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Заместитель главы администрации Губкинского (ЯНАО) по строительству и архитектуре Денис Минде покинет свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города. «Заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Денис Минде будет освобожден от занимаемой должности», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Данное уведомление поступило сотрудникам администрации в служебной рассылке. Решение уйти с поста он принял по собственному желанию. Чиновник освободит пост 25 сентября. Пост главного архитектора он занял 25 октября 2018 года. До этого семь лет работал в ООО «Рн-Пурнефтегаз». Начинал слесарем и впоследствии стал начальником управления капитального строительства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Губкинского. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что администрация Губкинского провела конкурс на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Бывший первый заместитель мэра Андрей Бандурко возглавил администрацию после ухода Андрея Гаранина на пост зама губернатора ЯНАО.

Заместитель главы администрации Губкинского (ЯНАО) по строительству и архитектуре Денис Минде покинет свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города. «Заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Денис Минде будет освобожден от занимаемой должности», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Данное уведомление поступило сотрудникам администрации в служебной рассылке. Решение уйти с поста он принял по собственному желанию. Чиновник освободит пост 25 сентября. Пост главного архитектора он занял 25 октября 2018 года. До этого семь лет работал в ООО «Рн-Пурнефтегаз». Начинал слесарем и впоследствии стал начальником управления капитального строительства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Губкинского. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что администрация Губкинского провела конкурс на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Бывший первый заместитель мэра Андрей Бандурко возглавил администрацию после ухода Андрея Гаранина на пост зама губернатора ЯНАО.