В ЯНАО замглавы города подал в отставку

Заместитель главы администрации Губкинского (ЯНАО) по строительству и архитектуре Денис Минде покинет свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.
«Заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Денис Минде будет освобожден от занимаемой должности», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Данное уведомление поступило сотрудникам администрации в служебной рассылке.
Решение уйти с поста он принял по собственному желанию. Чиновник освободит пост 25 сентября.
Пост главного архитектора он занял 25 октября 2018 года. До этого семь лет работал в ООО «Рн-Пурнефтегаз». Начинал слесарем и впоследствии стал начальником управления капитального строительства.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Губкинского. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что администрация Губкинского провела конкурс на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Бывший первый заместитель мэра Андрей Бандурко возглавил администрацию после ухода Андрея Гаранина на пост зама губернатора ЯНАО.
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