21 сентября 2023
20 сентября 2023

В ЯНАО замглавы города подал в отставку

Замглавы Губкинского Денис Минде покинет пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Алексея Орлова мэром Екатеринбурга. Екатеринбург, дверь, коридор, чиновник, отставка, уход, государственная служба, двери
Чиновник освободит пост 25 сентября (фото из архива) Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы администрации Губкинского (ЯНАО) по строительству и архитектуре Денис Минде покинет свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Денис Минде будет освобожден от занимаемой должности», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Данное уведомление поступило сотрудникам администрации в служебной рассылке.

Решение уйти с поста он принял по собственному желанию. Чиновник освободит пост 25 сентября.

Пост главного архитектора он занял 25 октября 2018 года. До этого семь лет работал в ООО «Рн-Пурнефтегаз». Начинал слесарем и впоследствии стал начальником управления капитального строительства.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Губкинского. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что администрация Губкинского провела конкурс на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Бывший первый заместитель мэра Андрей Бандурко возглавил администрацию после ухода Андрея Гаранина на пост зама губернатора ЯНАО.

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Заместитель главы администрации Губкинского (ЯНАО) по строительству и архитектуре Денис Минде покинет свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города. «Заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Денис Минде будет освобожден от занимаемой должности», — рассказал собеседник корреспонденту агентства. Данное уведомление поступило сотрудникам администрации в служебной рассылке. Решение уйти с поста он принял по собственному желанию. Чиновник освободит пост 25 сентября. Пост главного архитектора он занял 25 октября 2018 года. До этого семь лет работал в ООО «Рн-Пурнефтегаз». Начинал слесарем и впоследствии стал начальником управления капитального строительства. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Губкинского. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что администрация Губкинского провела конкурс на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Бывший первый заместитель мэра Андрей Бандурко возглавил администрацию после ухода Андрея Гаранина на пост зама губернатора ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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