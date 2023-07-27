В Губкинском объявили конкурс управленцев на крупные посты в администрации Фото: Московец Илья © URA.RU

Администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Вакансии опубликованы на платформе «Госслужба».

«Вакансия для включения в кадровый резерв на должность первого заместителя главы администрации города, заработная плата от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. Вакансия для включения в резерв на должность заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре, заработная плата от 180 тысяч до 240 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на сайте «Госслужба».

Конкурс продлится до 17 августа. От соискателей требуется уровень образования не ниже специалитета и опыт работы на административных должностях не менее четырех лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском ушел в отставку мэр Андрей Гаранин, которого назначили заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Первый заместитель экс-главы города Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.