Администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Вакансии опубликованы на платформе «Госслужба».
«Вакансия для включения в кадровый резерв на должность первого заместителя главы администрации города, заработная плата от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. Вакансия для включения в резерв на должность заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре, заработная плата от 180 тысяч до 240 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на сайте «Госслужба».
Конкурс продлится до 17 августа. От соискателей требуется уровень образования не ниже специалитета и опыт работы на административных должностях не менее четырех лет.
Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском ушел в отставку мэр Андрей Гаранин, которого назначили заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Первый заместитель экс-главы города Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.
Открытые вакансии на административные посты в Губкинском
Фото: скрин с портала «Госслужба» — https://gossluzhba.gov.ru/vacancy?filter=%7B%22sort%22:0,%22direction%22:%221%22,%22locationItems%22:%5B%7B%22id%22:%226c33eb1d-6cdb-4d94-a36a-b1af0d512645%22,%22text%22:%22Ямало-Ненецкий%20автономный%20округ%22%7D%5D%7D
Администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Вакансии опубликованы на платформе «Госслужба». «Вакансия для включения в кадровый резерв на должность первого заместителя главы администрации города, заработная плата от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. Вакансия для включения в резерв на должность заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре, заработная плата от 180 тысяч до 240 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на сайте «Госслужба». Конкурс продлится до 17 августа. От соискателей требуется уровень образования не ниже специалитета и опыт работы на административных должностях не менее четырех лет. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском ушел в отставку мэр Андрей Гаранин, которого назначили заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Первый заместитель экс-главы города Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.