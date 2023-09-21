На 83-м году жизни умер бывший директор Курганского машиностроительного завода Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Кургане умер бывший директор машиностроительного завода (КМЗ) Александр Богомолов. Ему было 82 года. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод».

«21 сентября на 83-м году ушел из жизни Богомолов Александр Дмитриевич. Он прошел трудовой путь от сменного мастера до генерального директора „Курганмашзавода“ и руководил заводом с 1981 по 1990 годы», — указано в посте.

Александр Богомолов внес большой вклад в развитие социальной сферы Кургана, обеспечив работу более чем 20 тысячам человек. «Именно под его руководством было запущено серийное производство БМП-2 и БМП-З», — указано в канале. Также Богомолов руководил строительством жилья, школ, стадионов и детских садов в городе и был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и золотой медалью ВДНХ СССР.

Прощание с Александром Дмитриевичем состоится 25 сентября в 12.00. Оно будет проходить в траурном зале похоронной службы «Реквием» по адресу: проспект Машиностроителей, 38Е.