В Кремле дали пояснения о предстоящем разговоре Путина и Эрдогана

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле дали пояснения о предстоящем разговоре Путина и Эрдогана Фото:

Точной даты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Как нет и подвижек в реализации российских условий в рамках приостановленной зерновой сделки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, [по выполнению российских условий зерновой сделки] никаких подвижек нет. Точная дата разговора не определена. Между президентами Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы», — сообщил Песков.

Анкара сообщила о готовящихся телефонных переговорах президентов Путина и Эрдогана. Анонсирована тема обсуждения — зерновая сделка. Россия приостановила свое участие в соглашении в июле в связи с невыполнением части договоренностей, касающихся интересов РФ.

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Точной даты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Как нет и подвижек в реализации российских условий в рамках приостановленной зерновой сделки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, [по выполнению российских условий зерновой сделки] никаких подвижек нет. Точная дата разговора не определена. Между президентами Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы», — сообщил Песков. Анкара сообщила о готовящихся телефонных переговорах президентов Путина и Эрдогана. Анонсирована тема обсуждения — зерновая сделка. Россия приостановила свое участие в соглашении в июле в связи с невыполнением части договоренностей, касающихся интересов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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