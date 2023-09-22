В Кремле дали пояснения о предстоящем разговоре Путина и Эрдогана

Точной даты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Как нет и подвижек в реализации российских условий в рамках приостановленной зерновой сделки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет, [по выполнению российских условий зерновой сделки] никаких подвижек нет. Точная дата разговора не определена. Между президентами Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы», — сообщил Песков.
Анкара сообщила о готовящихся телефонных переговорах президентов Путина и Эрдогана. Анонсирована тема обсуждения — зерновая сделка. Россия приостановила свое участие в соглашении в июле в связи с невыполнением части договоренностей, касающихся интересов РФ.
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