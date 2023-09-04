Путин разрушил стратегию Запада против России

Свою роль в этом сыграл Эрдоган

04 сентября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин после встречи с президентом Турции полностью нивелировал негативный образ РФ, который рисовал Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин разрушил антироссийскую стратегию Запада и нашел способ вывести отечественное продовольствие на мировые рынки. Свою роль в этом сыграл лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган — он вынужден был согласиться на инициативу Путина о поставках продовольствия в страны Африки без участия Украины. Эксперты, комментируя встречу двух лидеров в Сочи 4 сентября, говорят, что российский президент полностью нивелировал негативный образ РФ, который рисовал Запад. Еще утром 4 сентября прогноз погоды в Сочи, где были запланированы переговоры президентов Путина и Эрдогана, внушал скорее опасения, чем оптимизм, — синоптики объявили штормовое предупреждение. Но к полудню, когда самолет турецкого лидера прибыл на самый популярный российский курорт, тучи разошлись, выглянуло солнце, и главам государств уже ничто не мешало встретиться. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин не встречались почти год Фото: официальный сайт президента РФ И все же, встречая коллегу на крыльце санатория «Русь», Путин поинтересовался, как он добрался. «Всего час пятнадцать» [занял перелет]», — отметил Эрдоган и признался, что ему понравился Сочи. Российский президент предложил приехать уже не по работе, а отдохнуть. «А то все мы к вам», — заметил Путин, намекая на то, что Турция по-прежнему остается одной из самых популярных курортных стран среди россиян. Уже в зале переговоров лидеры коротко, протокольно поприветствовали друг друга. А полноценный диалог проходил без СМИ. С учетом переговоров в расширенном и узком составах, а также рабочего обеда общение Путина и Эрдогана продлилось около четырех часов. Еще до начала этой встречи в политтусовке говорили, что основной темой переговоров будет «зерновая сделка». Точнее, некий новый формат поставок продовольствия в беднейшие страны. А именно это было главной целью, гуманитарной миссией «черноморской инициативы», которая действовала ровно год под эгидой РФ, Турции, Украины и ООН. Напомним, Россия приостановила свое участие в ней 18 июля в связи с тем, что ни один пункт, касающийся интересов РФ, не был выполнен. И Путин это еще раз подчеркнул на совместной итоговой пресс-конференции с Эрдоганом. «Западные страны по-прежнему блокируют нас. Запрещают экспорт. Причем когда Россия обеспечивала гарантии безопасности, другая сторона [Украина] использовала гуманитарный коридор для террористических атак на территории России. Так не могло продолжаться дальше», — заявил Путин. При этом он обратил внимание на то, что ситуация с продовольствием в мире стабильная: цены на зерно падают, «физического недостатка продовольствия в мире нет, но есть проблемы с его распределением». «Это не связано с зерновой сделкой», — подчеркнул российский президент и вновь заверил, что РФ вернется к «черноморской инициативе», если будут выполнены касающиеся ее договоренности. А пока Путин и Эрдоган договорились о другой сделке: Россия по льготным ценам поставит 1 млн тонн зерна Турции. Там это зерно будет переработано в муку и далее будет отправлено в Африку. Финансовые затраты берет на себя Катар. «Мы рассчитываем на поддержку еще шести стран, которые готовы поставить продовольствие в беднейшие государства», — сообщил Путин. Эрдогану нечего было возразить насчет того, что зерновая сделка так и не стала гуманитарной миссией. Он признал, что 44% зерна ушло в европейские страны. Страны же Африки получили всего 1 млн тонн украинского продовольствия. Он согласился на вариант предложенный Путиным. «Мы готовы провести логистическую работу. Мы готовы переработать миллион тонн российского зерна и отправить эту муку беднейшим африканским странам», — заявил Эрдоган. Путин отметил, что Россия вернется к «черноморской инициативе», если будут выполнены касающиеся ее договоренности Фото: Сергей Венявский © URA.RU Лидеры России и Турции не встречались почти год. Предыдущая их встреча была в октябре 2022 года в Астане. После этого они лишь говорили по телефону — 10 раз (по количеству созвонов Путина с Эрдоганом может сравниться разве что белорусский президент Александр Лукашенко). Кроме того, весной этого года Путин и Эрдоган в режиме ВКС участвовали в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на строящуюся в Турции АЭС «Аккую». С середины июля Эрдоган настаивал на встрече с Путиным. Этому предшествовало два важных события: передача Турцией (вопреки договоренностям) командиров запрещенного в России и признанного террористической организацией батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и приостановка участия России в зерновой сделке. Эрдоган все это время пытался вернуть РФ к «черноморской инициативе», а Путин на саммите «Россия — Африка» объявил, что напрямую и бесплатно поставит зерно в беднейшие африканские страны. Все это время влияние России в африканском континенте и в Черноморском бассейне росло. Эрдоган до сих пор демонстрировал себя как человека, который может повлиять на решение Путина, говорит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Андрей Суздальцев. Он действительно до сих пор брал на себя роль главного переговорщика в российско-украинском конфликте и единственный из лидеров стран НАТО имел прямой контакт с Путиным. Однако на этот раз он вынужден был согласиться с аргументами Путина по зерновой сделке и принять условия Путина по новой инициативе. Эксперты считают этот вариант действительно выигрышным для России. Как пояснил URA.RU политолог Суздальцев, зерновая сделка в прежнем виде ничего не давала РФ, только приносила убытки. Запад сделал все, чтобы она работала в интересах Украины и развитых стран, а условия РФ так и не были выполнены. «Если Запад начнет выполнять наши условия, вся санкционная пирамида рассыплется. Это означает отмену санкций», — пояснил политолог. Эрдоган вынужден был согласиться с аргументами Путина по зерновой сделке и принять условия по новой инициативе Фото: официальный сайт президента РФ Предложенный Путиным вариант соглашения означает, что «Россия прорывается на мировые рынки, демонстрируя свою гуманность». «Запад обвиняет РФ в том, что она провоцирует голод в мире и рост цен. Новая сделка сносит с России этот налет негатива. Это очень важно. Но при этом и Турция ничего не теряет — за счет поставок российского зерна она загружает свою мукомольную промышленность, это очень выгодно для нее», — убежден Суздальцев. Это подтверждает и директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Он считает, что новая сделка политически выгодна России — она подчеркнет «образ РФ, которая все больше укрепляет связи с мировым большинством» (имеется в виду растущая Африка). «Тем самым Россия выглядит политически презентабельно на мировой арене. Это подчеркивает наше сближение с Африкой. И это выгодно нашей стране», — подчеркивает Ознобищев. По мнению ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексея Образцова, сделка позволит России закрепить образ государства-благотворителя и «подвязать к своей инициативе другие страны». Это касается и Турции, которая получает существенную экономическую выгоду, полагает Образцов. «Россия предложила вариант сделки, который выгоден и нам, и Турции. Таким образом Путин нашел еще одну лазейку, чтобы обойти санкции и разбить утверждения Запада об изоляции России», — отмечает политолог. Новая договоренность Путина с Эрдоганом действительно позволит России обойти западные санкции, подчеркивает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «России важно, чтобы она могла продавать зерно, — это самое главное. Для этого ищутся любые возможности. Запад не дает это делать, поэтому в условиях этого внешнего давления и санкций Россия вынуждена торговать не напрямую, а через посредников, используя такие вот схемы», — пояснил Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин разрушил антироссийскую стратегию Запада и нашел способ вывести отечественное продовольствие на мировые рынки. Свою роль в этом сыграл лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган — он вынужден был согласиться на инициативу Путина о поставках продовольствия в страны Африки без участия Украины. Эксперты, комментируя встречу двух лидеров в Сочи 4 сентября, говорят, что российский президент полностью нивелировал негативный образ РФ, который рисовал Запад. Еще утром 4 сентября прогноз погоды в Сочи, где были запланированы переговоры президентов Путина и Эрдогана, внушал скорее опасения, чем оптимизм, — синоптики объявили штормовое предупреждение. Но к полудню, когда самолет турецкого лидера прибыл на самый популярный российский курорт, тучи разошлись, выглянуло солнце, и главам государств уже ничто не мешало встретиться. И все же, встречая коллегу на крыльце санатория «Русь», Путин поинтересовался, как он добрался. «Всего час пятнадцать» [занял перелет]», — отметил Эрдоган и признался, что ему понравился Сочи. Российский президент предложил приехать уже не по работе, а отдохнуть. «А то все мы к вам», — заметил Путин, намекая на то, что Турция по-прежнему остается одной из самых популярных курортных стран среди россиян. Уже в зале переговоров лидеры коротко, протокольно поприветствовали друг друга. А полноценный диалог проходил без СМИ. С учетом переговоров в расширенном и узком составах, а также рабочего обеда общение Путина и Эрдогана продлилось около четырех часов. Еще до начала этой встречи в политтусовке говорили, что основной темой переговоров будет «зерновая сделка». Точнее, некий новый формат поставок продовольствия в беднейшие страны. А именно это было главной целью, гуманитарной миссией «черноморской инициативы», которая действовала ровно год под эгидой РФ, Турции, Украины и ООН. Напомним, Россия приостановила свое участие в ней 18 июля в связи с тем, что ни один пункт, касающийся интересов РФ, не был выполнен. И Путин это еще раз подчеркнул на совместной итоговой пресс-конференции с Эрдоганом. При этом он обратил внимание на то, что ситуация с продовольствием в мире стабильная: цены на зерно падают, «физического недостатка продовольствия в мире нет, но есть проблемы с его распределением». «Это не связано с зерновой сделкой», — подчеркнул российский президент и вновь заверил, что РФ вернется к «черноморской инициативе», если будут выполнены касающиеся ее договоренности. А пока Путин и Эрдоган договорились о другой сделке: Россия по льготным ценам поставит 1 млн тонн зерна Турции. Там это зерно будет переработано в муку и далее будет отправлено в Африку. Финансовые затраты берет на себя Катар. «Мы рассчитываем на поддержку еще шести стран, которые готовы поставить продовольствие в беднейшие государства», — сообщил Путин. Эрдогану нечего было возразить насчет того, что зерновая сделка так и не стала гуманитарной миссией. Он признал, что 44% зерна ушло в европейские страны. Страны же Африки получили всего 1 млн тонн украинского продовольствия. Он согласился на вариант предложенный Путиным. «Мы готовы провести логистическую работу. Мы готовы переработать миллион тонн российского зерна и отправить эту муку беднейшим африканским странам», — заявил Эрдоган. Лидеры России и Турции не встречались почти год. Предыдущая их встреча была в октябре 2022 года в Астане. После этого они лишь говорили по телефону — 10 раз (по количеству созвонов Путина с Эрдоганом может сравниться разве что белорусский президент Александр Лукашенко). Кроме того, весной этого года Путин и Эрдоган в режиме ВКС участвовали в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на строящуюся в Турции АЭС «Аккую». С середины июля Эрдоган настаивал на встрече с Путиным. Этому предшествовало два важных события: передача Турцией (вопреки договоренностям) командиров запрещенного в России и признанного террористической организацией батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и приостановка участия России в зерновой сделке. Эрдоган все это время пытался вернуть РФ к «черноморской инициативе», а Путин на саммите «Россия — Африка» объявил, что напрямую и бесплатно поставит зерно в беднейшие африканские страны. Все это время влияние России в африканском континенте и в Черноморском бассейне росло. Эрдоган до сих пор демонстрировал себя как человека, который может повлиять на решение Путина, говорит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Андрей Суздальцев. Он действительно до сих пор брал на себя роль главного переговорщика в российско-украинском конфликте и единственный из лидеров стран НАТО имел прямой контакт с Путиным. Однако на этот раз он вынужден был согласиться с аргументами Путина по зерновой сделке и принять условия Путина по новой инициативе. Эксперты считают этот вариант действительно выигрышным для России. Как пояснил URA.RU политолог Суздальцев, зерновая сделка в прежнем виде ничего не давала РФ, только приносила убытки. Запад сделал все, чтобы она работала в интересах Украины и развитых стран, а условия РФ так и не были выполнены. «Если Запад начнет выполнять наши условия, вся санкционная пирамида рассыплется. Это означает отмену санкций», — пояснил политолог. Предложенный Путиным вариант соглашения означает, что «Россия прорывается на мировые рынки, демонстрируя свою гуманность». «Запад обвиняет РФ в том, что она провоцирует голод в мире и рост цен. Новая сделка сносит с России этот налет негатива. Это очень важно. Но при этом и Турция ничего не теряет — за счет поставок российского зерна она загружает свою мукомольную промышленность, это очень выгодно для нее», — убежден Суздальцев. Это подтверждает и директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Он считает, что новая сделка политически выгодна России — она подчеркнет «образ РФ, которая все больше укрепляет связи с мировым большинством» (имеется в виду растущая Африка). «Тем самым Россия выглядит политически презентабельно на мировой арене. Это подчеркивает наше сближение с Африкой. И это выгодно нашей стране», — подчеркивает Ознобищев. По мнению ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексея Образцова, сделка позволит России закрепить образ государства-благотворителя и «подвязать к своей инициативе другие страны». Это касается и Турции, которая получает существенную экономическую выгоду, полагает Образцов. «Россия предложила вариант сделки, который выгоден и нам, и Турции. Таким образом Путин нашел еще одну лазейку, чтобы обойти санкции и разбить утверждения Запада об изоляции России», — отмечает политолог. Новая договоренность Путина с Эрдоганом действительно позволит России обойти западные санкции, подчеркивает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «России важно, чтобы она могла продавать зерно, — это самое главное. Для этого ищутся любые возможности. Запад не дает это делать, поэтому в условиях этого внешнего давления и санкций Россия вынуждена торговать не напрямую, а через посредников, используя такие вот схемы», — пояснил Евсеев.