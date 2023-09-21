21 сентября 2023

В курганском округе школу не могут открыть после капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе забыли заменить старую электропроводку Фото:

В Сухоборской школе Щучанского округа Курганской области закончился капитальный ремонт, проведенный на федеральные средства. Однако в сентябре школу не открыли, а детей продолжают возить в другие учреждения. Причина в том, что чиновники забыли включить в план капремонта замену старой электропроводки, рассказал URA.RU источник, близкий к властям.

«В Сухоборской школе провели капитальный ремонт по федеральной программе, затратили больше 34 миллионов рублей. Но с началом учебного года школа остается закрытой. В здании не поменяли старую электропроводку, к которой были претензии у надзорных органов. Замену электропроводки не включили в план капремонта. Сейчас экстренно ищут средства, чтобы доделать ремонт и открыть школу», — рассказал источник.

URA.RU направило в администрацию Щучанского округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также указать, какие меры приняты в отношении ответственных лиц. На момент публикации ответ не поступил.

В открытых источниках указано, что МКОУ «Сухоборская СОШ» была включена в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», утвержденную совместным приказом Минпросвещения и Минстроя России. Сроки капремонта — с апреля 2022 года по август 2023 года. Проведен ремонт кровли, системы отопления, пола. Закуплены оборудование и мебель. На работы было выделено более 35 млн рублей, указано на сайте razvitie.kurganobl.ru. Проектная документация на ремонт школы была выполнена при экс-главе Щучанского округа.

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В Сухоборской школе Щучанского округа Курганской области закончился капитальный ремонт, проведенный на федеральные средства. Однако в сентябре школу не открыли, а детей продолжают возить в другие учреждения. Причина в том, что чиновники забыли включить в план капремонта замену старой электропроводки, рассказал URA.RU источник, близкий к властям. «В Сухоборской школе провели капитальный ремонт по федеральной программе, затратили больше 34 миллионов рублей. Но с началом учебного года школа остается закрытой. В здании не поменяли старую электропроводку, к которой были претензии у надзорных органов. Замену электропроводки не включили в план капремонта. Сейчас экстренно ищут средства, чтобы доделать ремонт и открыть школу», — рассказал источник. URA.RU направило в администрацию Щучанского округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также указать, какие меры приняты в отношении ответственных лиц. На момент публикации ответ не поступил. В открытых источниках указано, что МКОУ «Сухоборская СОШ» была включена в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», утвержденную совместным приказом Минпросвещения и Минстроя России. Сроки капремонта — с апреля 2022 года по август 2023 года. Проведен ремонт кровли, системы отопления, пола. Закуплены оборудование и мебель. На работы было выделено более 35 млн рублей, указано на сайте razvitie.kurganobl.ru. Проектная документация на ремонт школы была выполнена при экс-главе Щучанского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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