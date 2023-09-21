Тюменская облдума потратит миллионы рублей на банкеты с деликатесами

Угощения и обслуживание обойдутся бюджету в 2,4 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская областная дума объявила аукцион на проведение банкетов для официальных лиц. В меню указаны деликатесная рыба, ассорти сыров, разнообразное мясо и прочие угощения, всего более 132 позиций. Информация размещена на сайте госзакупок. Фуршеты обойдутся бюджету в 2,4 млн рублей.

«Оказание услуг по организации питания официальных делегаций, групп или отдельных лиц. Количество участников до 150 человек. Оказание услуг осуществляется по заявкам, в период с 01.12.2023 по 30.11.2024. Цена закупки: 2 400 000 рублей», — говорится в документах аукциона.

На приготовление блюд у исполнителя будет от двух часов до двух суток, в зависимости от масштаба мероприятия. Подрядчика должен не только накрыть столы, но и предоставить официантов для обслуживания. Гости должны есть только из фарфоровой посуды.

В рамках контракта приемы будут устраивать не только для высокопоставленных лиц, а также для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, в праздники и юбилейные даты. Меню при этом одинаково для всех, в него вошли более 130 позиций.

Гостей будут угощать ассорти из рыбы (семга, муксун и сельдь) и мяса (буженина, говяжий язык, карбонат, копченая колбаса), сырной тарелкой (маасдам, дорблю, моцарелла и фрукты), различными бутербродами, сладкой и сытной выпечкой. На горячее предложат индейку под миндальным соусом, лосось на гриле, муксуна в масле, сибаса и другие блюда.

Из супов в списке борщ, солянка и уха из муксуна и лосося. При этом гости получат и совсем простые блюда. К примеру, в меню будут шпроты и конфеты местного производства.