С экс-участника «Дома-2» из Челябинска сняли часть обвинений

С экс-участника «Дома-2» из Челябинска Джавадова сняли обвинения в мошенничестве

Альфред Джавадов (слева) отказался контактировать со СМИ Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего участника телепроекта «Дом-2» челябинца Альфреда Джавадова, обвиняемого по трем статьям: хулиганство, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью, убрали статью о мошенничестве. Такое решение принял 22 сентября Центральный райсуд, передает корреспондент URA.RU из зала судебного заседания.

В начале заседания представители СМИ пытались пообщаться с Джавадовым. От комментариев он отказался, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Одна из потерпевших ходатайствовала перед судом о прекращении уголовного дела по факту мошенничества. По ее словам, Джавадов возмести ей ущерб и принес извинения. Претензий к нему у нее не осталось.

«Суд постановил уголовное дело и уголовное преследование в отношении Альфреда Джавадва прекратить в части обвинения по совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“) в связи с примирением сторон. В соответствии со статьей 25 УПК РФ освободить его от уголовной ответственности», — зачитала решение судья Елена Черненко.

В этом же постановление суд решил не менять меру пресечения Джавадову и оставить его под домашним арестом. Свое решение суд пояснил тем, что рассмотрение уголовного дела по существу продолжается.

Джавадова задержали в середине декабря 2022 года. Поводом для этого стало хулиганское поведение блогера в ресторане «Гриль-Хаус», где он выстрелил из газового пистолета в лицо супругу директора заведения. После задержания в биографии Джавадова нашли еще один преступный эпизод, связанный с обманом руководства одной из точки сети ресторанов «Сабвей». Под видом сотрудника контролирующего органов он обманом выманил у них 30 тысяч рублей.