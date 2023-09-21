21 сентября 2023

Пассажиры, выкатившегося за пределы полосы самолета, опубликовали видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, аэропорт, авиация, самолет, авиасалон
Инцидент произошел во время посадки самолета Фото:

Пассажиры самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, записали видео из салона воздушного судна. Кадры с места событий пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что пилот не успел затормозить», — подписал видео автор. На кадрах видно, что к месту посадки самолета экстренно прибыли сотрудники аэропорта и экстренные службы.

Ранее URA.RU сообщало, что в момент посадки самолета на борту находилось более 170 человек. Аэропорт Большое Савино приостановил свою работу.

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Пассажиры самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, записали видео из салона воздушного судна. Кадры с места событий пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что пилот не успел затормозить», — подписал видео автор. На кадрах видно, что к месту посадки самолета экстренно прибыли сотрудники аэропорта и экстренные службы. Ранее URA.RU сообщало, что в момент посадки самолета на борту находилось более 170 человек. Аэропорт Большое Савино приостановил свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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