В ХМАО покажут спектакль в жанре психологической клоунады

Жителям Сургута покажут спектакль о феминистках и гламурных женщинах в стиле психологической клоунады. Осенняя премьера получила название «Дочери Евы». Информация об этом размещена на сайте театральной площадки.
«Что может объединять „дыхание маткой“ в женском кругу и 16-часовую смену стропальшицей по вахте? Ярую феминистку и гламурную красотку? Старшего научного сотрудника по глубокому изучению литературы и кассиршу Зину из соседнего магазина? Любовь!» — говорится в афише.
Осенью в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них постановка «Сахарный ребенок», а в Ханты-Мансийске и Нижневартовске состоятся показы балета «Лебединое озеро».
Ранее URA.RU рассказывало, что звезда «Comedy Woman» привезет детективный спектакль в ХМАО. Надежда Ангарская сыграет в постановке «Раневская. Сквозь смех и слезы!».
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