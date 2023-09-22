22 сентября 2023

В ХМАО покажут спектакль в жанре психологической клоунады

В Сургуте покажут психологический спектакль «Дочери Евы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
Премьера спектакля «Дочери Евы» состоится осенью Фото:

Жителям Сургута покажут спектакль о феминистках и гламурных женщинах в стиле психологической клоунады. Осенняя премьера получила название «Дочери Евы». Информация об этом размещена на сайте театральной площадки.

«Что может объединять „дыхание маткой“ в женском кругу и 16-часовую смену стропальшицей по вахте? Ярую феминистку и гламурную красотку? Старшего научного сотрудника по глубокому изучению литературы и кассиршу Зину из соседнего магазина? Любовь!» — говорится в афише.

Осенью в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них постановка «Сахарный ребенок», а в Ханты-Мансийске и Нижневартовске состоятся показы балета «Лебединое озеро».

Ранее URA.RU рассказывало, что звезда «Comedy Woman» привезет детективный спектакль в ХМАО. Надежда Ангарская сыграет в постановке «Раневская. Сквозь смех и слезы!».

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Жителям Сургута покажут спектакль о феминистках и гламурных женщинах в стиле психологической клоунады. Осенняя премьера получила название «Дочери Евы». Информация об этом размещена на сайте театральной площадки. «Что может объединять „дыхание маткой“ в женском кругу и 16-часовую смену стропальшицей по вахте? Ярую феминистку и гламурную красотку? Старшего научного сотрудника по глубокому изучению литературы и кассиршу Зину из соседнего магазина? Любовь!» — говорится в афише. Осенью в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них постановка «Сахарный ребенок», а в Ханты-Мансийске и Нижневартовске состоятся показы балета «Лебединое озеро». Ранее URA.RU рассказывало, что звезда «Comedy Woman» привезет детективный спектакль в ХМАО. Надежда Ангарская сыграет в постановке «Раневская. Сквозь смех и слезы!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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