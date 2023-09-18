Звезда «Comedy Woman» привезет детективный спектакль в ХМАО

Звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в детективном спектакле «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Выступления пройдут с октября по декабрь в Сургуте, Мегионе и Нягани. Информация об этом размещена на сайте концертных площадок.
«Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру Раневской и расскажет эта детективная и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной актрисы», — говорится в афише. В главной роли на сцене также появится актриса Ольга Кирсанова-Миропольская.
Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. В театре Сургутского госуниверситета покажут постановку «Любовь и голуби». А показы комедии «Любовнички» состоятся в Ханты-Мансийском КДЦ «Октябрь» и Нижневартовском «Дворце искусств».
Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский театр готовит главную премьеру сезона. Драма получила одноименное название документальной повести Ольги Громовой «Сахарный ребенок».
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.