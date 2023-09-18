Звезда «Comedy Woman» привезет детективный спектакль в ХМАО

Участница «Comedy Woman» Ангарская сыграет в спектакле о Раневской в ХМАО

19 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в спектакле в ХМАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в детективном спектакле «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Выступления пройдут с октября по декабрь в Сургуте, Мегионе и Нягани. Информация об этом размещена на сайте концертных площадок. «Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру Раневской и расскажет эта детективная и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной актрисы», — говорится в афише. В главной роли на сцене также появится актриса Ольга Кирсанова-Миропольская. Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. В театре Сургутского госуниверситета покажут постановку «Любовь и голуби». А показы комедии «Любовнички» состоятся в Ханты-Мансийском КДЦ «Октябрь» и Нижневартовском «Дворце искусств». Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский театр готовит главную премьеру сезона. Драма получила одноименное название документальной повести Ольги Громовой «Сахарный ребенок».

Звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская сыграет в детективном спектакле «Раневская. Сквозь смех и слезы!». Выступления пройдут с октября по декабрь в Сургуте, Мегионе и Нягани. Информация об этом размещена на сайте концертных площадок. «Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру Раневской и расскажет эта детективная и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной актрисы», — говорится в афише. В главной роли на сцене также появится актриса Ольга Кирсанова-Миропольская. Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. В театре Сургутского госуниверситета покажут постановку «Любовь и голуби». А показы комедии «Любовнички» состоятся в Ханты-Мансийском КДЦ «Октябрь» и Нижневартовском «Дворце искусств». Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский театр готовит главную премьеру сезона. Драма получила одноименное название документальной повести Ольги Громовой «Сахарный ребенок».