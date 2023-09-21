В тюменском оперштабе провели рокировку влиятельных силовиков

22 сентября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Леонида Коломийца исключили из состава штаба в связи с его увольнением с должности главы УМВД Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из оперативного штаба по безопасности, созданного в Тюменской области по указу президента РФ Владимира Путина, исключат бывшего начальника УМВД региона Леонида Коломийца, заменив его врио руководителя ведомства Вячеславом Шуляком. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте регионального правительства. «В соответствии с письмом УМВД России по Тюменской области от 20.09.2023 Леонид Коломиец освобожден от должности начальника УМВД России по Тюменской области. Временно исполняющим обязанности назначен Вячеслав Шуляк. В приложении постановления о создании оперштаба заменить Коломийца Шуляком», — следует из документов, опубликованных властями. Как ранее писало URA.RU, оперативный штаб по обеспечению безопасности был создан в Тюменской области по указу президента РФ Владимира Путина. Входящие в его состав чиновники и силовики принимают решения по усилению охраны общественного порядка, охране военных, государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Штабы по всей России было решено создать после введения военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из оперативного штаба по безопасности, созданного в Тюменской области по указу президента РФ Владимира Путина, исключат бывшего начальника УМВД региона Леонида Коломийца, заменив его врио руководителя ведомства Вячеславом Шуляком. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте регионального правительства. «В соответствии с письмом УМВД России по Тюменской области от 20.09.2023 Леонид Коломиец освобожден от должности начальника УМВД России по Тюменской области. Временно исполняющим обязанности назначен Вячеслав Шуляк. В приложении постановления о создании оперштаба заменить Коломийца Шуляком», — следует из документов, опубликованных властями. Как ранее писало URA.RU, оперативный штаб по обеспечению безопасности был создан в Тюменской области по указу президента РФ Владимира Путина. Входящие в его состав чиновники и силовики принимают решения по усилению охраны общественного порядка, охране военных, государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Штабы по всей России было решено создать после введения военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.