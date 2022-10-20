20 октября 2022

Власти определили состав оперштаба, созданного по указу Путина для защиты тюменцев

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Помимо губернатора Моора в штаб войдут еще 15 человек: силовики и чиновники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области в состав оперативного штаба, создаваемого по указу президента РФ Владимира Путина, помимо губернатора Александра Моора войдут еще 15 человек. Соответствующий документ разработан властями региона. Контролировать безопасность в области и принимать решения будут чиновники и силовики.

«Проектом постановления предлагается утвердить состав оперативного штаба. Руководитель — губернатор Тюменской области Александр Моор. Замруководителя — заместитель губернатора Павел Белявский», — говорится в проекте постановления властей региона.

Помимо этого, в состав оперштаба, создаваемого по указу президента РФ для защиты населения и территории региона от возможных ЧС, хотят включить:

  • Дмитрия Евмененко, начальника ТВВИКУ;
  • Леонида Коломийца, начальника УМВД России по Тюменской области (по согласованию);
  • Артура Хачатряна, начальника управления МЧС России по Тюменской области;
  • Владимира Овчинникова, начальника регионального управления ФСБ;
  • Евгения Федоткина, начальника управления Росгвардии по Тюменской области;
  • Ольгу Кузнечевских, вице-губернатора Тюменской области;
  • Вячеслава Вахрина, замгубернатора Тюменской области;
  • Ларису Теплоухову, замгубернатора;
  • Сергея Шустова, замгубернатора;
  • Ольгу Мамонтову, заместителя губернатора;
  • Владимира Чейметова, замгубернатора, директора департамента агропромышленного комплекса;
  • Михаила Таранова, директора департамента финансов;
  • Андрея Михновича, директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности;
  • Игоря Горшкова, начальника главного управления специальных мероприятий.

Согласно положению об оперштабе, его члены большинством голосов будут принимать решения по усилению охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также тех, которые представляют повышенную опасность.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.

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В Тюменской области в состав оперативного штаба, создаваемого по указу президента РФ Владимира Путина, помимо губернатора Александра Моора войдут еще 15 человек. Соответствующий документ разработан властями региона. Контролировать безопасность в области и принимать решения будут чиновники и силовики. «Проектом постановления предлагается утвердить состав оперативного штаба. Руководитель — губернатор Тюменской области Александр Моор. Замруководителя — заместитель губернатора Павел Белявский», — говорится в проекте постановления властей региона. Помимо этого, в состав оперштаба, создаваемого по указу президента РФ для защиты населения и территории региона от возможных ЧС, хотят включить: Согласно положению об оперштабе, его члены большинством голосов будут принимать решения по усилению охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также тех, которые представляют повышенную опасность. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.
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