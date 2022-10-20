Власти определили состав оперштаба, созданного по указу Путина для защиты тюменцев

Помимо губернатора Моора в штаб войдут еще 15 человек: силовики и чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области в состав оперативного штаба, создаваемого по указу президента РФ Владимира Путина, помимо губернатора Александра Моора войдут еще 15 человек. Соответствующий документ разработан властями региона. Контролировать безопасность в области и принимать решения будут чиновники и силовики.

«Проектом постановления предлагается утвердить состав оперативного штаба. Руководитель — губернатор Тюменской области Александр Моор. Замруководителя — заместитель губернатора Павел Белявский», — говорится в проекте постановления властей региона.

Помимо этого, в состав оперштаба, создаваемого по указу президента РФ для защиты населения и территории региона от возможных ЧС, хотят включить:

Дмитрия Евмененко, начальника ТВВИКУ;

Леонида Коломийца, начальника УМВД России по Тюменской области (по согласованию);

Артура Хачатряна, начальника управления МЧС России по Тюменской области;

Владимира Овчинникова, начальника регионального управления ФСБ;

Евгения Федоткина, начальника управления Росгвардии по Тюменской области;

Ольгу Кузнечевских, вице-губернатора Тюменской области;

Вячеслава Вахрина, замгубернатора Тюменской области;

Ларису Теплоухову, замгубернатора;

Сергея Шустова, замгубернатора;

Ольгу Мамонтову, заместителя губернатора;

Владимира Чейметова, замгубернатора, директора департамента агропромышленного комплекса;

Михаила Таранова, директора департамента финансов;

Андрея Михновича, директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности;

Игоря Горшкова, начальника главного управления специальных мероприятий.

Согласно положению об оперштабе, его члены большинством голосов будут принимать решения по усилению охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также тех, которые представляют повышенную опасность.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.