24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Кургане не могут начать суд по делу о фиктивном обучении во ФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, герб россии, суд, флаг россии, кресло судьи
В Кургане повторно отложили суд по обучению во ФСИН Фото:

Курганский городской суд повторно отложил слушания по делу сотрудника и работника курганского УФСИН. Причиной стала вторая подряд неявка одного из обвиняемых в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при организации обучения в колонии-поселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Считаем невозможным слушание дела в отсутствие подсудимого и просим отложить заседание», — заявил прокурор. Судья назначил новое слушание на 12 октября.

Начать слушания по делу не могут из-за отсутствия одного из подсудимых. Первый раз он не явился на слушание из-за смерти близкого родственника. Повторно в суд он не пришел по состоянию здоровья — обвиняемый был доставлен на скорой помощи в больницу.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, выявившей фиктивные показатели о проведенном обучении на базе колонии-поселения. Фигурантами дела стали директор казенного профучилища и замначальника колонии-поселения. Подлог якобы был подстроен ради завышения служебных показаний.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут судить двух работников системы ФСИН. Обвинение содержит десятки эпизодов служебного подлога.

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Курганский городской суд повторно отложил слушания по делу сотрудника и работника курганского УФСИН. Причиной стала вторая подряд неявка одного из обвиняемых в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при организации обучения в колонии-поселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Считаем невозможным слушание дела в отсутствие подсудимого и просим отложить заседание», — заявил прокурор. Судья назначил новое слушание на 12 октября. Начать слушания по делу не могут из-за отсутствия одного из подсудимых. Первый раз он не явился на слушание из-за смерти близкого родственника. Повторно в суд он не пришел по состоянию здоровья — обвиняемый был доставлен на скорой помощи в больницу. Уголовное дело было возбуждено после проверки, выявившей фиктивные показатели о проведенном обучении на базе колонии-поселения. Фигурантами дела стали директор казенного профучилища и замначальника колонии-поселения. Подлог якобы был подстроен ради завышения служебных показаний. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут судить двух работников системы ФСИН. Обвинение содержит десятки эпизодов служебного подлога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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