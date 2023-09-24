В Кургане не могут начать суд по делу о фиктивном обучении во ФСИН

В Кургане повторно отложили суд по обучению во ФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд повторно отложил слушания по делу сотрудника и работника курганского УФСИН. Причиной стала вторая подряд неявка одного из обвиняемых в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при организации обучения в колонии-поселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Считаем невозможным слушание дела в отсутствие подсудимого и просим отложить заседание», — заявил прокурор. Судья назначил новое слушание на 12 октября.

Начать слушания по делу не могут из-за отсутствия одного из подсудимых. Первый раз он не явился на слушание из-за смерти близкого родственника. Повторно в суд он не пришел по состоянию здоровья — обвиняемый был доставлен на скорой помощи в больницу.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, выявившей фиктивные показатели о проведенном обучении на базе колонии-поселения. Фигурантами дела стали директор казенного профучилища и замначальника колонии-поселения. Подлог якобы был подстроен ради завышения служебных показаний.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут судить двух работников системы ФСИН. Обвинение содержит десятки эпизодов служебного подлога.