Пермяки купили в сетевом гиганте конфеты с червями. Фото

22 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сладости оказались с необычной начинкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Березников (Пермский край) купили в магазине «Магнит» конфеты с червями. Фотографии необычной начинки местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Сбалансированное питание углеводы с белком. Купили в Магните конфеты с червями, в составе не предусмотрено. Будьте бдительны», — иронизируют и предупреждают горожан жители Березников. В комментариях пользователи негативно отреагировали на неожиданную находку в десерте. «Так часто поподаться стали эти черви. Даже брать конфеты не хочется», — поделилась эмоциями Марина Денисова. В пресс-службе сети магазинов «Магнит» URA.RU сообщили, что проведут проверку и при необходимости примут соответствующие меры. Под оберткой конфеты пермяки нашли живую начинку Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-75084398_432877 Конфеты, купленные пермяками Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-75084398_432877

Жители Березников (Пермский край) купили в магазине «Магнит» конфеты с червями. Фотографии необычной начинки местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Сбалансированное питание углеводы с белком. Купили в Магните конфеты с червями, в составе не предусмотрено. Будьте бдительны», — иронизируют и предупреждают горожан жители Березников. В комментариях пользователи негативно отреагировали на неожиданную находку в десерте. «Так часто поподаться стали эти черви. Даже брать конфеты не хочется», — поделилась эмоциями Марина Денисова. В пресс-службе сети магазинов «Магнит» URA.RU сообщили, что проведут проверку и при необходимости примут соответствующие меры.