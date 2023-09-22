Пермяки купили в сетевом гиганте конфеты с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, конфеты, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет
Сладости оказались с необычной начинкой Фото:

Жители Березников (Пермский край) купили в магазине «Магнит» конфеты с червями. Фотографии необычной начинки местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Сбалансированное питание углеводы с белком. Купили в Магните конфеты с червями, в составе не предусмотрено. Будьте бдительны», — иронизируют и предупреждают горожан жители Березников.

В комментариях пользователи негативно отреагировали на неожиданную находку в десерте. «Так часто поподаться стали эти черви. Даже брать конфеты не хочется», — поделилась эмоциями Марина Денисова. В пресс-службе сети магазинов «Магнит» URA.RU сообщили, что проведут проверку и при необходимости примут соответствующие меры.

Под оберткой конфеты пермяки нашли живую начинку
Под оберткой конфеты пермяки нашли живую начинку
Конфеты, купленные пермяками
Конфеты, купленные пермяками

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Жители Березников (Пермский край) купили в магазине «Магнит» конфеты с червями. Фотографии необычной начинки местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Сбалансированное питание углеводы с белком. Купили в Магните конфеты с червями, в составе не предусмотрено. Будьте бдительны», — иронизируют и предупреждают горожан жители Березников. В комментариях пользователи негативно отреагировали на неожиданную находку в десерте. «Так часто поподаться стали эти черви. Даже брать конфеты не хочется», — поделилась эмоциями Марина Денисова. В пресс-службе сети магазинов «Магнит» URA.RU сообщили, что проведут проверку и при необходимости примут соответствующие меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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