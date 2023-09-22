Челябинские силовики за два дня задержали 80 преступников в розыске

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Полицейские задержали разыскиваемых убийц, мошенников и воров Фото:

В Челябинской области за два дня полицейские задержали 80 преступников, которые находились в розыске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«За два дня оперативно-профилактического мероприятия полицейские региона задержали 80 разыскиваемых преступников. Они совершали убийства, разбойные нападения, грабежи и другие имущественные преступления», — уточнили в ведомстве.

По результатам мероприятия были задержаны 22 подозреваемых в совершении краж, пять — за мошенничество, 12 — за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 33 — за иные виды преступлений. Четыре преступника разыскивались правоохранительными органами стран СНГ.

Также задержан преступник, находившийся в розыске 14 лет за убийство на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Помимо этого, раскрыто убийство, которое совершил гражданин, находившийся в розыске за кражи на территории Троицка Челябинской области. Он помещен в следственный изолятор.

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В Челябинской области за два дня полицейские задержали 80 преступников, которые находились в розыске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За два дня оперативно-профилактического мероприятия полицейские региона задержали 80 разыскиваемых преступников. Они совершали убийства, разбойные нападения, грабежи и другие имущественные преступления», — уточнили в ведомстве. По результатам мероприятия были задержаны 22 подозреваемых в совершении краж, пять — за мошенничество, 12 — за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 33 — за иные виды преступлений. Четыре преступника разыскивались правоохранительными органами стран СНГ. Также задержан преступник, находившийся в розыске 14 лет за убийство на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Помимо этого, раскрыто убийство, которое совершил гражданин, находившийся в розыске за кражи на территории Троицка Челябинской области. Он помещен в следственный изолятор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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