Челябинские силовики за два дня задержали 80 преступников в розыске

Полицейские задержали разыскиваемых убийц, мошенников и воров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за два дня полицейские задержали 80 преступников, которые находились в розыске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«За два дня оперативно-профилактического мероприятия полицейские региона задержали 80 разыскиваемых преступников. Они совершали убийства, разбойные нападения, грабежи и другие имущественные преступления», — уточнили в ведомстве.

По результатам мероприятия были задержаны 22 подозреваемых в совершении краж, пять — за мошенничество, 12 — за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 33 — за иные виды преступлений. Четыре преступника разыскивались правоохранительными органами стран СНГ.

Также задержан преступник, находившийся в розыске 14 лет за убийство на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Помимо этого, раскрыто убийство, которое совершил гражданин, находившийся в розыске за кражи на территории Троицка Челябинской области. Он помещен в следственный изолятор.