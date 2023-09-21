В Тюменской области вырастут тарифы на проезд

Тюменцы станут больше платить за проезд по межгороду Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области готовятся утвердить новые предельные тарифы на проезд в пригородных и междугородних автобусах, которые будут выше тех, что действуют в 2023 году. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

«Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном и междугородном сообщении на 2024 год. Тарифы являются обязательными для ИП, юрлиц, кроме муниципальных унитарных предприятий», — говорится в документе.

Повышение ждет тарифы на проезд в автобусах. Сейчас они составляют от 2,45 до 3,68 рублей за километр с каждого пассажира. В новой редакции, которая пока официально не утверждена, цены поднимутся до 2,56-3,85 рублей за километр, в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта.

Вырастут и цены льготных проездных для школьников и студентов, которые ездят на учебу в пригородных автобусах. Их месячная стоимость варьируется в зависимости от расстояния, которое преодолевают учащиеся. Сейчас они стоят от 568 до 1484 рублей, в 2024 году вырастут до 594-1552 рублей за билет на месяц.