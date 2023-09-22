Мишустин назвал основные параметры бюджета РФ на три года

Проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами, заявил Михаил Мишустин
Стали известны основные параметры бюджета на следующие три года, которые сейчас обсуждаются правительством РФ. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей.
«В 2024 доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей, в 2025 — 33,5, в 2026 — 34,1. Расходы соответственно — 36,6 триллионов, 34,4 и 35,6», —
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