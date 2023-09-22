Мишустин назвал основные параметры бюджета РФ на три года

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Авиастроительный завод. Улан-Удэ., завод, мишустин михаил, цех, конвейер, производство
Проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами, заявил Михаил Мишустин Фото:

Стали известны основные параметры бюджета на следующие три года, которые сейчас обсуждаются правительством РФ. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей.

«В 2024 доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей, в 2025 — 33,5, в 2026 — 34,1. Расходы соответственно — 36,6 триллионов, 34,4 и 35,6», — сообщил Мишустин. Он добавил, что проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами, а также укрепление обороноспособности и интеграцию новых регионов в качестве приоритетных направлений.

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Стали известны основные параметры бюджета на следующие три года, которые сейчас обсуждаются правительством РФ. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Так, в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. «В 2024 доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей, в 2025 — 33,5, в 2026 — 34,1. Расходы соответственно — 36,6 триллионов, 34,4 и 35,6», — сообщил Мишустин. Он добавил, что проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами, а также укрепление обороноспособности и интеграцию новых регионов в качестве приоритетных направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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