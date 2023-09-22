Депутат, помогавший фронту, получит мандат в Госдуме

Турчак: глава центрисполкома Сидякин получит мандат депутата Госдумы

22 сентября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Александр Сидякин станет обладателем мандата депутата Госдумы Фото: Официальный сайт «Единой России» © URA.RU Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Государственной Думы. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Сидякин регулярно помогает передовым подразделениям в зоне СВО. «Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы», — заявил Турчак. Он добавил, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии. Также секретарь генсовета напомнил, что будущий обладатель мандата регулярно доставляет помощь передовым подразделениям, которая собирается партией в регионах и при поддержке фонда «Наша Правда». Турчак отметил, что он давно и хорошо знаком с Сидякиным. Он рассказал про его управленческий опыт и компетенции. Все это, по словам секретаря генсовета, помогало командам, в которых он работал, справляться с самыми сложными ситуациями. Также Сидякин с первых дней спецоперации принимал участие в развертывании гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. Сидякин является выпускником Тверского государственного университета по специальности юриспруденция и кандидатом юридических наук. Он стал руководителем Центрального исполкома «Единая Россия» в декабре 2021 года. В течение трех лет с 2018 по 2021 год работал руководителем администрации Республики Башкортостан. Благодаря своему опыту в программе «Школа губернаторов», Сидякин смог обновить и омолодить управленческий корпус муниципального уровня Башкирии. С 2011 по 2018 годы Сидякин был депутатом Государственной Думы VI и VII созывов. Он был признан одним из самых эффективных парламентариев, инициировав 115 законопроектов, около 50 из которых стали федеральными законами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Государственной Думы. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Сидякин регулярно помогает передовым подразделениям в зоне СВО. «Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы», — заявил Турчак. Он добавил, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии. Также секретарь генсовета напомнил, что будущий обладатель мандата регулярно доставляет помощь передовым подразделениям, которая собирается партией в регионах и при поддержке фонда «Наша Правда». Турчак отметил, что он давно и хорошо знаком с Сидякиным. Он рассказал про его управленческий опыт и компетенции. Все это, по словам секретаря генсовета, помогало командам, в которых он работал, справляться с самыми сложными ситуациями. Также Сидякин с первых дней спецоперации принимал участие в развертывании гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. Сидякин является выпускником Тверского государственного университета по специальности юриспруденция и кандидатом юридических наук. Он стал руководителем Центрального исполкома «Единая Россия» в декабре 2021 года. В течение трех лет с 2018 по 2021 год работал руководителем администрации Республики Башкортостан. Благодаря своему опыту в программе «Школа губернаторов», Сидякин смог обновить и омолодить управленческий корпус муниципального уровня Башкирии. С 2011 по 2018 годы Сидякин был депутатом Государственной Думы VI и VII созывов. Он был признан одним из самых эффективных парламентариев, инициировав 115 законопроектов, около 50 из которых стали федеральными законами.