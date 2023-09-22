Депутат, помогавший фронту, получит мандат в Госдуме

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин получит мандат депутата Государственной Думы. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Сидякин регулярно помогает передовым подразделениям в зоне СВО.
«Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы», — заявил Турчак. Он добавил, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии. Также секретарь генсовета напомнил, что будущий обладатель мандата регулярно доставляет помощь передовым подразделениям, которая собирается партией в регионах и при поддержке фонда «Наша Правда».
Турчак отметил, что он давно и хорошо знаком с Сидякиным. Он рассказал про его управленческий опыт и компетенции. Все это, по словам секретаря генсовета, помогало командам, в которых он работал, справляться с самыми сложными ситуациями. Также Сидякин с первых дней спецоперации принимал участие в развертывании гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах.
Сидякин является выпускником Тверского государственного университета по специальности юриспруденция и кандидатом юридических наук. Он стал руководителем Центрального исполкома «Единая Россия» в декабре 2021 года. В течение трех лет с 2018 по 2021 год работал руководителем администрации Республики Башкортостан. Благодаря своему опыту в программе «Школа губернаторов», Сидякин смог обновить и омолодить управленческий корпус муниципального уровня Башкирии.
С 2011 по 2018 годы Сидякин был депутатом Государственной Думы VI и VII созывов. Он был признан одним из самых эффективных парламентариев, инициировав 115 законопроектов, около 50 из которых стали федеральными законами.
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