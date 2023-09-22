Главное об изменениях в бюджете РФ Правительство РФ представило проект бюджета на три года 22 сентября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 + Более 2,5 трлн рублей будет задействовано на исполнение поручений Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании правительства РФ представили проект бюджета до 2026 года включительно. URA.RU объясняет, какие главные изменения он включает. Главные заявления Силуанова Сумма расходов на исполнение поручений президента РФ Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что более 2,5 триллиона рублей будет задействовано на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Они будут задействованы: на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

опережающий рост МРОТ;

работу фонда поддержки участников спецоперации на Украине;

на реализацию нацпроектов в 2024 году предусмотрено около 3 триллионов рублей. Расходы на проекты в сфере соцполитики На инициативы социально-экономического развития заложено более 760 миллиардов рублей. Ключевые направления финансирования в сфере социальной политики: на выплату единого пособия предусмотрено 4,4 трлн рублей, что позволит обеспечить пособиями более 10 млн граждан.

на выплату материнского капитала будет потрачено около 1,6 трлн рублей;

на поддержку жилищной программы для семей с детьми — 482 млрд рублей;

на поддержку малоимущих будет потрачено более 100 млрд рублей;

на модернизацию первичного звена здравоохранения будет выделено более 200 млрд рублей;

на лекарственное обеспечение населения выделят более триллиона рублей;

на оказание медпомощи онкобольным — более 430 млрд рублей; Также будут выделен бюджет на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, организацию школьного питания, капремонт и не только. Кроме того, будут потрачены деньги на обновление наземного транспорта и региональных аэропортов. Главные заявления Решетникова В первую очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о прогнозе роста ВВП в РФ в 2023 году. Также министр отмечал важность инвестиций в российскую экономику, за счет которых растут реальные доходы населения. Основные заявления Решетникова: рост ВВП в 2023 году ожидается на 2,8%, в 2024 — на 2,3%;

в 2023 году номинал ВВП составит 180 триллионов рублей;

в этом году торговый баланс составит 145 миллиардов долларов США;

по итогам 2023 года рост инвестиций составил 7,6% и продолжит расти;

за счет инвестиций рост реальных доходов населения составит 4% в 2023 году;

рост зарплат будет составлять 3,1% на протяжении трех лет. На заседании правительства РФ представили проект бюджета до 2026 года включительно. URA.RU объясняет, какие главные изменения он включает. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что более 2,5 триллиона рублей будет задействовано на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Они будут задействованы: На инициативы социально-экономического развития заложено более 760 миллиардов рублей. Ключевые направления финансирования в сфере социальной политики: Также будут выделен бюджет на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, организацию школьного питания, капремонт и не только. Кроме того, будут потрачены деньги на обновление наземного транспорта и региональных аэропортов. В первую очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о прогнозе роста ВВП в РФ в 2023 году. Также министр отмечал важность инвестиций в российскую экономику, за счет которых растут реальные доходы населения. Основные заявления Решетникова: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям