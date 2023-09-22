В Перми поменяет движение автобусный маршрут №56

22 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Перенос маршрута позволит сократить время в пути Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми изменится маршрут движения автобуса №56. Его перенаправят с улицы Карпинского на улицу Стахановская, что поможет избежать задержек следования общественного транспорта. «С 23 сентября изменится путь следования автобусного маршрута №56. Автобусы перенаправят на улицу Стахановскую вместо улицы Карпинского. Это позволит избежать задержек на улице Карпинского. Перенос маршрута позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания, а также ввести дополнительные рейсы за счет ускорения оборачиваемости автобусов по маршруту», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. В ведомстве уточнили, что новая схема движения сохранится до окончания работ по реконструкции улицы Карпинского. Актуальные маршруты, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вблизи участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35.

В Перми изменится маршрут движения автобуса №56. Его перенаправят с улицы Карпинского на улицу Стахановская, что поможет избежать задержек следования общественного транспорта. «С 23 сентября изменится путь следования автобусного маршрута №56. Автобусы перенаправят на улицу Стахановскую вместо улицы Карпинского. Это позволит избежать задержек на улице Карпинского. Перенос маршрута позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания, а также ввести дополнительные рейсы за счет ускорения оборачиваемости автобусов по маршруту», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. В ведомстве уточнили, что новая схема движения сохранится до окончания работ по реконструкции улицы Карпинского. Актуальные маршруты, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вблизи участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35.