В Перми поменяет движение автобусный маршрут №56

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
Перенос маршрута позволит сократить время в пути Фото:

В Перми изменится маршрут движения автобуса №56. Его перенаправят с улицы Карпинского на улицу Стахановская, что поможет избежать задержек следования общественного транспорта.

«С 23 сентября изменится путь следования автобусного маршрута №56. Автобусы перенаправят на улицу Стахановскую вместо улицы Карпинского. Это позволит избежать задержек на улице Карпинского. Перенос маршрута позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания, а также ввести дополнительные рейсы за счет ускорения оборачиваемости автобусов по маршруту», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве уточнили, что новая схема движения сохранится до окончания работ по реконструкции улицы Карпинского. Актуальные маршруты, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вблизи участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35.

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В Перми изменится маршрут движения автобуса №56. Его перенаправят с улицы Карпинского на улицу Стахановская, что поможет избежать задержек следования общественного транспорта. «С 23 сентября изменится путь следования автобусного маршрута №56. Автобусы перенаправят на улицу Стахановскую вместо улицы Карпинского. Это позволит избежать задержек на улице Карпинского. Перенос маршрута позволит сократить время в пути и повысить точность соблюдения расписания, а также ввести дополнительные рейсы за счет ускорения оборачиваемости автобусов по маршруту», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. В ведомстве уточнили, что новая схема движения сохранится до окончания работ по реконструкции улицы Карпинского. Актуальные маршруты, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми из-за ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского будет временно закрыт трамвайный маршрут №3. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вблизи участка ремонтных работ, будет продлен маршрут автобуса №35.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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