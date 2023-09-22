Кабмин продлит порог для беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллар. Челябинск, купюры, монеты, рубль, евро, валюта, деньги, доллар
Кабмин оставит лимит беспошлинного ввоза товаров в РФ на 100 евро Фото:

Кабмин РФ продлит лимит беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро для физических лиц. Об этом говорится в соответствующем документе, который был подготовлен к проекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

«Правительство готово продлить действие повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза таких товаров до 1 апреля 2024 года», — сказано в документе, передает РИА Новости. Повышенный лимит в 1000 евро был введен в прошлом году. Это значит, что пошлина будет налагаться после ввоза товаров в страну более чем на тысячу евро.

Правительство РФ 22 сентября проводило заседание, на котором был представлен проект бюджета. URA.RU приводило основные заявления министров с данного заседания.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кабмин РФ продлит лимит беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро для физических лиц. Об этом говорится в соответствующем документе, который был подготовлен к проекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Правительство готово продлить действие повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза таких товаров до 1 апреля 2024 года», — сказано в документе, передает РИА Новости. Повышенный лимит в 1000 евро был введен в прошлом году. Это значит, что пошлина будет налагаться после ввоза товаров в страну более чем на тысячу евро. Правительство РФ 22 сентября проводило заседание, на котором был представлен проект бюджета. URA.RU приводило основные заявления министров с данного заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...