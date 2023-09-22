Кабмин продлит порог для беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро 22 сентября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 + Кабмин оставит лимит беспошлинного ввоза товаров в РФ на 100 евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кабмин РФ продлит лимит беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро для физических лиц. Об этом говорится в соответствующем документе, который был подготовлен к проекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Правительство готово продлить действие повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза таких товаров до 1 апреля 2024 года», — сказано в документе, передает РИА Новости. Повышенный лимит в 1000 евро был введен в прошлом году. Это значит, что пошлина будет налагаться после ввоза товаров в страну более чем на тысячу евро. Правительство РФ 22 сентября проводило заседание, на котором был представлен проект бюджета. URA.RU приводило основные заявления министров с данного заседания. Кабмин РФ продлит лимит беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро для физических лиц. Об этом говорится в соответствующем документе, который был подготовлен к проекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. «Правительство готово продлить действие повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза таких товаров до 1 апреля 2024 года», — сказано в документе, передает РИА Новости. Повышенный лимит в 1000 евро был введен в прошлом году. Это значит, что пошлина будет налагаться после ввоза товаров в страну более чем на тысячу евро. Правительство РФ 22 сентября проводило заседание, на котором был представлен проект бюджета. URA.RU приводило основные заявления министров с данного заседания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям