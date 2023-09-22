Кабмин продлит порог для беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро

Кабмин РФ продлит лимит беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро для физических лиц. Об этом говорится в соответствующем документе, который был подготовлен к проекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
«Правительство готово продлить действие повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза таких товаров до 1 апреля 2024 года», — сказано в документе, передает РИА Новости. Повышенный лимит в 1000 евро был введен в прошлом году. Это значит, что пошлина будет налагаться после ввоза товаров в страну более чем на тысячу евро.
Правительство РФ 22 сентября проводило заседание, на котором был представлен проект бюджета. URA.RU приводило основные заявления министров с данного заседания.
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