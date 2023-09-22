The Economist оценил готовность Украины к затяжному конфликту

The Economist: Украина и Запад не готовы к затяжному конфликту

22 сентября 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Украина и ее западные союзники провалили подготовку к затяжному конфликту, пишет The Economist Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и ее западные союзники не готовы к затяжному конфликту на истощение. Об этом пишет журнал The Economist. «К сожалению, Украина еще не готова к затяжному конфликту, как и ее западные партнеры», — говорится в материале журнала. Там добавили, что президент страны Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев должен быть готов к длительным боевым действиям, но выполнить эту задачу не удалось. Киев все еще сосредоточен на контратаках и должен пересмотреть военную стратегию и управление экономикой. Для повышения устойчивости Украина также требуется улучшить свои военные возможности. Особую важность имеет улучшение противовоздушной обороны, чтобы предотвратить беспрепятственные удары по военной инфраструктуре со стороны России, как это происходило последние 18 месяцев. Также необходимо перенастроить украинскую экономику, которая сократилась на треть, заключил автор материала. Ранее стало известно, что российская армия, в свою очередь, готова к длительным боевым действиям в зоне спецоперации. Она создала многоуровневую оборону на восточном берегу Днепра и использует авиаудары для ослабления украинских сухопутных сил. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дополнительно призвал к подготовке к длительному конфликту на Украине, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина и ее западные союзники не готовы к затяжному конфликту на истощение. Об этом пишет журнал The Economist. «К сожалению, Украина еще не готова к затяжному конфликту, как и ее западные партнеры», — говорится в материале журнала. Там добавили, что президент страны Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев должен быть готов к длительным боевым действиям, но выполнить эту задачу не удалось. Киев все еще сосредоточен на контратаках и должен пересмотреть военную стратегию и управление экономикой. Для повышения устойчивости Украина также требуется улучшить свои военные возможности. Особую важность имеет улучшение противовоздушной обороны, чтобы предотвратить беспрепятственные удары по военной инфраструктуре со стороны России, как это происходило последние 18 месяцев. Также необходимо перенастроить украинскую экономику, которая сократилась на треть, заключил автор материала. Ранее стало известно, что российская армия, в свою очередь, готова к длительным боевым действиям в зоне спецоперации. Она создала многоуровневую оборону на восточном берегу Днепра и использует авиаудары для ослабления украинских сухопутных сил. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дополнительно призвал к подготовке к длительному конфликту на Украине, передает «Национальная служба новостей».