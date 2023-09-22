В Челябинске рабочий сорвался с плиты подъемного крана

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Рабочий стоял на бетонной плите, которая рухнула вниз Фото:

В Челябинске рабочий умер после падения с большой высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Он стоял на плите, которая сорвалась со стрелы подъемного крана. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сообщение зафиксировано», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, мужчина погиб.

В домовом чате уточнили, что рабочий стоял на плите, которую поднимал подъемный кран. При повороте стрелы мужчина вместе с плитой упали вниз.

Год назад в Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы во время строительных работ погиб рабочий. Его придавило бетонной плитой.

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В Челябинске рабочий умер после падения с большой высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Он стоял на плите, которая сорвалась со стрелы подъемного крана. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Сообщение зафиксировано», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, мужчина погиб. В домовом чате уточнили, что рабочий стоял на плите, которую поднимал подъемный кран. При повороте стрелы мужчина вместе с плитой упали вниз. Год назад в Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы во время строительных работ погиб рабочий. Его придавило бетонной плитой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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