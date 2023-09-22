В Челябинске рабочий сорвался с плиты подъемного крана

В Челябинске рабочий умер после падения с большой высоты при ремонте фасада здания №38 по улице Чичерина. Он стоял на плите, которая сорвалась со стрелы подъемного крана. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Сообщение зафиксировано», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, мужчина погиб.
В домовом чате уточнили, что рабочий стоял на плите, которую поднимал подъемный кран. При повороте стрелы мужчина вместе с плитой упали вниз.
Год назад в Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы во время строительных работ погиб рабочий. Его придавило бетонной плитой.
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