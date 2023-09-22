Последний раз екатеринбуржца видели 17 сентября, с тех пор он не выходит на связь
В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 44-летнего Василия Махнева. Последний раз мужчину видели 17 сентября в Железнодорожном районе города, сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, зеленые глаза. На момент пропажи был одет в белую футболку, черные трико, на ногах были черные кроссовки», — рассказали поисковики.
Последний раз мужчину видели 17 сентября, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели пропавшего Василия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 533-33-99.
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